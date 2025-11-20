Трамп подписал закон о публикации материалов по делу Эпштейна 9 20.11.2025, 12:46

3,208

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Документы будут опубликованы в течение 30 дней.

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о публикации засекреченных материалов финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в секс-торговле несовершеннолетними.

Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в TruthSocial. Трамп напомнил, что обвинение Эпштейну предъявили в 2019 году, когда он занимал пост президента, а сам финансист «был тесно связан со многими известными деятелями демократической партии».

«Возможно, правда об этих демократах и их связях с Джеффри Эпштейном скоро станет известна», — отметил Трамп.

«Акт о прозрачности файлов Эпштейна», который подписал глава Белого дома, обязывает Минюст рассекретить весь массив материалов федерального расследования по делу финансиста в течение 30 дней. Изначально он был внесен республиканцем Томасом Мэсси и демократом Ро Ханной на рассмотрение конгресса в июле. Но только 13 ноября межпартийная группа конгрессменов добилась вынесения его на голосование через процедуру, которая позволила обойти рассмотрение билля в профильных комитетах. 18 и 19 ноября законопроект был почти единогласно одобрен обеими палатами конгресса и передан на подпись президенту.

