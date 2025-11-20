Названы шесть самых полезных консервов 1 20.11.2025, 12:49

9,218

Они должны быть в каждом доме.

Запасы проверенных консерваций - это простой и эффективный способ обеспечить дом продуктами, которые не теряют качества месяцами. Они экономят время, обеспечивают разнообразие рациона и создают резерв на случай непредвиденных ситуаций, сообщает Verywell health.

Консервированная фасоль

По данным Министерства сельского хозяйства США, имея под рукой консервированную фасоль, вы можете легко включить этот питательный продукт в свой рацион. Все потому, что употребление фасоли может улучшить здоровье сердца и пищеварение.

Консервированная фасоль является богатым источником:

белка;

железа;

клетчатки;

магния;

калия;

цинка;

фолата.

Поскольку магазинная консервированная фасоль может содержать много соли, то перед использованием слейте воду и промойте ее, чтобы уменьшить содержание соли до 40%.

Домашняя консервированная фасоль долго хранится, содержит много белка и клетчатки, а главное - быстро выручает, когда надо приготовить что-то питательное без длительной термической обработки.

Консервированные помидоры

Помидоры содержат ликопен, а это мощный антиоксидант, который может:

поддерживать здоровье сердца

уменьшать воспаление

снижать риск диабета 2 типа

Кроме того, консервированные помидоры содержат различные другие необходимые питательные вещества, включая витамин С, калий и магний. Употребление консервированных помидоров с низким содержанием натрия, нарезанных кубиками, целых или измельченных, является отличным вариантом для таких блюд, как супы, рагу или соусы.

В домашних заготовках обычно нет консервантов, избытка соли или сахара.

Тыква

Домашняя консервированная тыква полезна почти так же, как и свежая, если во время заготовки не было длительного перегрева.

Консервированная тыква имеет низкую калорийность и богата витамином А и другими ключевыми питательными веществами. Только одна чашка консервированной тыквы содержит 7 г клетчатки и более 200% от суточной нормы витамина А.

По данным USDA, кроме витамина А (бета-каротина), содержащегося в тыкве, который поддерживает здоровье глаз и уменьшает воспаление, консервированная тыква содержит значительное количество:

магния;

железа;

калия;

витамина С;

витамина Е.

Консервированный тунец

Рыбные консервы, особенно консервированный тунец, содержат много постного белка и омега-3 кислот, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Они также содержат определенное количество других необходимых питательных веществ, таких как:

кальций;

витамин D;

селен;

железо.

Тунец в собственном соку содержит меньше калорий и жира, чем в масле.

Консервированная зеленая фасоль

Этот распространенный консервированный овощ содержит мало углеводов и калорий, однако богат питательными веществами.

Один стакан вареной консервированной зеленой фасоли содержит почти 4 г клетчатки и более 2 г белка. Консервированная зеленая фасоль также содержит определенное количество витаминов C, B и A.

Попробуйте сделать консервированную зеленую фасоль как простой гарнир или как основной ингредиент в запеканках, жареных блюдах или супах.

Консервированный ананас

National Institutes of Health информирует, когда свежий ананас недоступен, то консервированный может быть отличной альтернативой. Можно получить почти 20% от суточной нормы витамина С из стакана консервированного ананаса, что поддерживает:

функция иммунной системы;

усвоение железа;

заживление ран;

метаболизм.

Выбирайте консервированный ананас в воде или собственном соке, а не в сиропах с высоким содержанием добавленного сахара или искусственных подсластителей.

Поскольку ананас имеет высокий гликемический индекс (может быстро повысить уровень сахара в крови), то сочетайте его с продуктами с высоким содержанием белка, такими как йогурт или молоко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com