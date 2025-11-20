Названы шесть самых полезных консервов

Названы шесть самых полезных консервов1
- 20.11.2025, 12:49
- 9,218
Они должны быть в каждом доме.
Запасы проверенных консерваций - это простой и эффективный способ обеспечить дом продуктами, которые не теряют качества месяцами. Они экономят время, обеспечивают разнообразие рациона и создают резерв на случай непредвиденных ситуаций, сообщает Verywell health.
Консервированная фасоль
По данным Министерства сельского хозяйства США, имея под рукой консервированную фасоль, вы можете легко включить этот питательный продукт в свой рацион. Все потому, что употребление фасоли может улучшить здоровье сердца и пищеварение.
Консервированная фасоль является богатым источником:
белка;
железа;
клетчатки;
магния;
калия;
цинка;
фолата.
Поскольку магазинная консервированная фасоль может содержать много соли, то перед использованием слейте воду и промойте ее, чтобы уменьшить содержание соли до 40%.
Домашняя консервированная фасоль долго хранится, содержит много белка и клетчатки, а главное - быстро выручает, когда надо приготовить что-то питательное без длительной термической обработки.
Консервированные помидоры
Помидоры содержат ликопен, а это мощный антиоксидант, который может:
поддерживать здоровье сердца
уменьшать воспаление
снижать риск диабета 2 типа
Кроме того, консервированные помидоры содержат различные другие необходимые питательные вещества, включая витамин С, калий и магний. Употребление консервированных помидоров с низким содержанием натрия, нарезанных кубиками, целых или измельченных, является отличным вариантом для таких блюд, как супы, рагу или соусы.
В домашних заготовках обычно нет консервантов, избытка соли или сахара.
Тыква
Домашняя консервированная тыква полезна почти так же, как и свежая, если во время заготовки не было длительного перегрева.
Консервированная тыква имеет низкую калорийность и богата витамином А и другими ключевыми питательными веществами. Только одна чашка консервированной тыквы содержит 7 г клетчатки и более 200% от суточной нормы витамина А.
По данным USDA, кроме витамина А (бета-каротина), содержащегося в тыкве, который поддерживает здоровье глаз и уменьшает воспаление, консервированная тыква содержит значительное количество:
магния;
железа;
калия;
витамина С;
витамина Е.
Консервированный тунец
Рыбные консервы, особенно консервированный тунец, содержат много постного белка и омега-3 кислот, которые обладают противовоспалительными свойствами.
Они также содержат определенное количество других необходимых питательных веществ, таких как:
кальций;
витамин D;
селен;
железо.
Тунец в собственном соку содержит меньше калорий и жира, чем в масле.
Консервированная зеленая фасоль
Этот распространенный консервированный овощ содержит мало углеводов и калорий, однако богат питательными веществами.
Один стакан вареной консервированной зеленой фасоли содержит почти 4 г клетчатки и более 2 г белка. Консервированная зеленая фасоль также содержит определенное количество витаминов C, B и A.
Попробуйте сделать консервированную зеленую фасоль как простой гарнир или как основной ингредиент в запеканках, жареных блюдах или супах.
Консервированный ананас
National Institutes of Health информирует, когда свежий ананас недоступен, то консервированный может быть отличной альтернативой. Можно получить почти 20% от суточной нормы витамина С из стакана консервированного ананаса, что поддерживает:
функция иммунной системы;
усвоение железа;
заживление ран;
метаболизм.
Выбирайте консервированный ананас в воде или собственном соке, а не в сиропах с высоким содержанием добавленного сахара или искусственных подсластителей.
Поскольку ананас имеет высокий гликемический индекс (может быстро повысить уровень сахара в крови), то сочетайте его с продуктами с высоким содержанием белка, такими как йогурт или молоко.