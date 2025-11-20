Конфетки-бараночки

Конфетки-бараночки5
- 20.11.2025, 13:10
- 5,574
Как Россия пристраивает свое продовольствие на белорусском рынке.
Белорусские власти не находят себе места от радости от обрушившегося на страну урожая. И готовят дополнительные банковские ячейки для размещения рекордных 9,2 млрд долларов. Их должен принести экспорт продовольствия в текущем году. Однако, увы, одновременно депозиты на тоже рекордные примерно 3,5 млрд долларов придется опустошить. Отдать за российский урожай, поступающий на белорусские мясокомбинаты в виде свинины и в белорусские магазины — в виде масла, макарон и пельменей, пишет planbmedia.io.
Быстрее, выше, сильнее…
По валу Беларусь в этом взаимообороте урожаев еще впереди. А вот по темпу – уже проигрывает.
По итогам прошлого года прирост экспорта белорусского продовольствия в Россию составил 15,5%. В этом году цифры скромнее. По итогам первого квартала он прибавил всего 9,7%.
А дальше ответственные органы просто перестали делиться отчетами. Возможно потому, что успехи белорусских АПК и переработки меркнут перед нарастающей экспансией российских конкурентов на продовольственный рынок Беларуси.
Уже в 2024 году экспорт российского продовольствия в Беларусь впервые достиг 3 млрд долларов.
В этом году рост продолжается.
По данным федерального центра «Агроэкспорт», по итогам пяти месяцев 2025 года поставки продовольствия из России в Беларусь выросли к аналогичному периоду на 21%. По итогам восьми месяцев – уже на 27%.
Отчеты «Агроэкспорта» об успехах российского экспорта –это в подавляющей части об успехах в завоевании белорусского продовольственного рынка. Как посмотрел PlanB., Беларусь практические по всем товарам выступает главным импортером продуктов made in Russia. Их объемы растут вместе с ассортиментом, проникнув уже даже в такие «святая святых» белорусские ниши как молочные продукты и пищевая соль.
Знатно насвинячили
Отечественное свиноводство так и не сумело прийти в себя по после вспышки африканской чумы свиней, уничтожившей значительную часть поголовья в начале 2010-х. Еще какую-то часть уничтожила лень заниматься его восстановлением, когда в 2014 году против России ввели санкции. Предназначавшиеся для нее польские и французские тушки тогда начали масштабно перерабатывать белорусские мясокомбинаты, чтобы в виде колбас кормить не только белорусов, но и россиян.
Долго это не продлилось. Россия, наоборот, столкнувшись с санкциями, не только возродила отрасль, но и стала крупным экспортером. Не только свинины, но и продуктов из нее. По итогам прошлого года свинина стала вторым после семян рапса продуктом российского продовольственного экспорта в нашу страну.
В этом году Беларусь тоже ее главный покупатель. А еще белорусский потребитель — главный забугорный потребитель российских пельменей и макарон.
Свинина и субпродукты (дан. 9 мес. 2025г.)
Место: 1-е
Объем (доля в импорте): 94,3 тыс. тонн (46%)
Прирост к аналогичному периоду 2024г.: на 44,6%
Пельмени (дан. 9 мес. 2025г.)
Место: 1-е
Объем (доля в импорте): 2,45 млн долларов (49%)
Макаронные изделия (дан.7 мес. 2025г.)
Место: 1-е
Объем (доля в импорте): 23 тыс. тонн (32%)
А теперь и сыры
С недавних пор Россия замахнулась на прямо самое святое для белорусской пищевки – молочные продукты. В абсолютных величинах поставки ее производителей в Беларусь – это мизер. Но темп они взяли неплохой.
А еще он лучше — по кондитерке и колбасам.
Молочная продукция (дан. 9 мес.2025г.)
Место: 2-е (после Казахстана)
Объем (доля в импорте): 19,4 тыс. тонн (13,6%)
Прирост к аналогичному периоду 2024г.: на 13,7%
Сыр и творог (дан. 5 мес. 2025г.)
Место: 2-е (после Казахстана)
Объем (доля в импорте): 11,9 млн долларов (17%)
Прирост к аналогичному периоду 2024г.: на 39%
Мороженое (дан. 7 мес. 2025г.)
Место: 2-е (после Казахстана)
Объем (доля в импорте): 7,5 млн долларов (15%)
Сгущенное молоко (дан. 9 мес. 2025г.)
Место: 2-е (после Казахстана)
Объем (доля в импорте): 1 млн долларов (8,5%)
Кондитерские изделия (дан. 8 мес. 2025г.)
Место: 2-е (после Казахстана)
Объем (доля в импорте): около 220 млн долларов (22%)
Вафли (дан. 9 мес. 2025г.)
Место: 2-е (после Казахстана)
Объем (доля в импорте): 14 млн долларов (14%)
Зерновые хлопья (дан. 8 мес. 2025г.)
Место: 2-е (после Казахстана)
Объем (доля в импорте): 9 млн долларов (30%)
Колбасы и мясные продукты (дан. 8 мес. 2025г.)
Место: 2-е (после Казахстана)
Объем (доля в импорте): 23,8 млн долларов (14%)
Прирост к аналогичному периоду 2024г.: в 1,5 раза
Пиво (дан. 7 мес.2025г.)
Место: 2-е (после Казахстана)
Объем (доля в импорте): 15,9 млн долларов (26%)
Вино (дан. 8 мес. 2025г.)
Место: 2-е (после Китая)
Объем (доля в импорте): около 920 тыс. долларов (23%)
Солоно-хлебавши
В этом году Россия впервые вышла на первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, опередив Украину.
У Беларуси – почетное третье место среди главных ее покупателей.
И тоже третье место (что неожиданно при двух своих производителях – «Мозырьсоли» и «Беларуськалии») – по импорту пищевой соли.
Подсолнечное масло (дан. 6 мес. 2025г.)
Место: 3-е (после Турции и Индии)
Объем (доля в импорте): 139 тыс. тонн (около 8%)
Прирост к аналогичному периоду 2024г.: в 2,6 раза
Пищевая соль (дан. 9 мес. 2025г.)
Место: 3-е (после Казахстана и Китая)
Объем (доля в импорте): 990 тыс. долларов (11%)