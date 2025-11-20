Конфетки-бараночки

Как Россия пристраивает свое продовольствие на белорусском рынке.

Белорусские власти не находят себе места от радости от обрушившегося на страну урожая. И готовят дополнительные банковские ячейки для размещения рекордных 9,2 млрд долларов. Их должен принести экспорт продовольствия в текущем году. Однако, увы, одновременно депозиты на тоже рекордные примерно 3,5 млрд долларов придется опустошить. Отдать за российский урожай, поступающий на белорусские мясокомбинаты в виде свинины и в белорусские магазины — в виде масла, макарон и пельменей, пишет planbmedia.io.

Быстрее, выше, сильнее…

По валу Беларусь в этом взаимообороте урожаев еще впереди. А вот по темпу – уже проигрывает.

По итогам прошлого года прирост экспорта белорусского продовольствия в Россию составил 15,5%. В этом году цифры скромнее. По итогам первого квартала он прибавил всего 9,7%.

А дальше ответственные органы просто перестали делиться отчетами. Возможно потому, что успехи белорусских АПК и переработки меркнут перед нарастающей экспансией российских конкурентов на продовольственный рынок Беларуси.

Уже в 2024 году экспорт российского продовольствия в Беларусь впервые достиг 3 млрд долларов.

В этом году рост продолжается.

По данным федерального центра «Агроэкспорт», по итогам пяти месяцев 2025 года поставки продовольствия из России в Беларусь выросли к аналогичному периоду на 21%. По итогам восьми месяцев – уже на 27%.

Отчеты «Агроэкспорта» об успехах российского экспорта –это в подавляющей части об успехах в завоевании белорусского продовольственного рынка. Как посмотрел PlanB., Беларусь практические по всем товарам выступает главным импортером продуктов made in Russia. Их объемы растут вместе с ассортиментом, проникнув уже даже в такие «святая святых» белорусские ниши как молочные продукты и пищевая соль.

Знатно насвинячили

Отечественное свиноводство так и не сумело прийти в себя по после вспышки африканской чумы свиней, уничтожившей значительную часть поголовья в начале 2010-х. Еще какую-то часть уничтожила лень заниматься его восстановлением, когда в 2014 году против России ввели санкции. Предназначавшиеся для нее польские и французские тушки тогда начали масштабно перерабатывать белорусские мясокомбинаты, чтобы в виде колбас кормить не только белорусов, но и россиян.

Долго это не продлилось. Россия, наоборот, столкнувшись с санкциями, не только возродила отрасль, но и стала крупным экспортером. Не только свинины, но и продуктов из нее. По итогам прошлого года свинина стала вторым после семян рапса продуктом российского продовольственного экспорта в нашу страну.

В этом году Беларусь тоже ее главный покупатель. А еще белорусский потребитель — главный забугорный потребитель российских пельменей и макарон.

Свинина и субпродукты (дан. 9 мес. 2025г.)

Место: 1-е

Объем (доля в импорте): 94,3 тыс. тонн (46%)

Прирост к аналогичному периоду 2024г.: на 44,6%

Пельмени (дан. 9 мес. 2025г.)

Место: 1-е

Объем (доля в импорте): 2,45 млн долларов (49%)

Макаронные изделия (дан.7 мес. 2025г.)

Место: 1-е

Объем (доля в импорте): 23 тыс. тонн (32%)

А теперь и сыры

С недавних пор Россия замахнулась на прямо самое святое для белорусской пищевки – молочные продукты. В абсолютных величинах поставки ее производителей в Беларусь – это мизер. Но темп они взяли неплохой.

А еще он лучше — по кондитерке и колбасам.

Молочная продукция (дан. 9 мес.2025г.)

Место: 2-е (после Казахстана)

Объем (доля в импорте): 19,4 тыс. тонн (13,6%)

Прирост к аналогичному периоду 2024г.: на 13,7%

Сыр и творог (дан. 5 мес. 2025г.)

Место: 2-е (после Казахстана)

Объем (доля в импорте): 11,9 млн долларов (17%)

Прирост к аналогичному периоду 2024г.: на 39%

Мороженое (дан. 7 мес. 2025г.)

Место: 2-е (после Казахстана)

Объем (доля в импорте): 7,5 млн долларов (15%)

Сгущенное молоко (дан. 9 мес. 2025г.)

Место: 2-е (после Казахстана)

Объем (доля в импорте): 1 млн долларов (8,5%)

Кондитерские изделия (дан. 8 мес. 2025г.)

Место: 2-е (после Казахстана)

Объем (доля в импорте): около 220 млн долларов (22%)

Вафли (дан. 9 мес. 2025г.)

Место: 2-е (после Казахстана)

Объем (доля в импорте): 14 млн долларов (14%)

Зерновые хлопья (дан. 8 мес. 2025г.)

Место: 2-е (после Казахстана)

Объем (доля в импорте): 9 млн долларов (30%)

Колбасы и мясные продукты (дан. 8 мес. 2025г.)

Место: 2-е (после Казахстана)

Объем (доля в импорте): 23,8 млн долларов (14%)

Прирост к аналогичному периоду 2024г.: в 1,5 раза

Пиво (дан. 7 мес.2025г.)

Место: 2-е (после Казахстана)

Объем (доля в импорте): 15,9 млн долларов (26%)

Вино (дан. 8 мес. 2025г.)

Место: 2-е (после Китая)

Объем (доля в импорте): около 920 тыс. долларов (23%)

Солоно-хлебавши

В этом году Россия впервые вышла на первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, опередив Украину.

У Беларуси – почетное третье место среди главных ее покупателей.

И тоже третье место (что неожиданно при двух своих производителях – «Мозырьсоли» и «Беларуськалии») – по импорту пищевой соли.

Подсолнечное масло (дан. 6 мес. 2025г.)

Место: 3-е (после Турции и Индии)

Объем (доля в импорте): 139 тыс. тонн (около 8%)

Прирост к аналогичному периоду 2024г.: в 2,6 раза

Пищевая соль (дан. 9 мес. 2025г.)

Место: 3-е (после Казахстана и Китая)

Объем (доля в импорте): 990 тыс. долларов (11%)

