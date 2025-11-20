СМИ: Появился шанс остановить Путина

СМИ: Появился шанс остановить Путина4
- 20.11.2025, 13:15
- 10,262
Россия застопорилась в Украине.
Россия, начавшая полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, все более очевидно остается без стратегий победы и выхода из конфликта. К такому выводу приходит эксперт по международной политике Аркадий Мошес, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
По его словам, Путин никогда не придумывал многоходовок — он действует как дзюдоист, рассчитывая на ошибки противника и быстрые решения. Кремль делал ставку на стремительный крах украинского государства и привычную для Европы политику уступок. Но Украина оказалась готова сопротивляться, а Европа — поддержать ее, несмотря на экономические издержки.
Мошес отмечает, что десятилетия мягкой политики ЕС в отношении Москвы — от «перезагрузки» до проектов вроде «Северного потока-2» — сформировали у России убежденность, что компромисс всегда возможен, особенно за счет Украины. Именно поэтому Кремль был ошеломлен европейской реакцией в 2022 году и не было плана «Б».
Ставка на президента США Дональда Трампа также не оправдалась. Трамп не только публично раскритиковал Путина, но и добился согласия Европы финансировать поставки американского оружия Украине. По мнению Мошеса, «лотерейный билет» Кремля фактически сгорел.
Несмотря на сохраняющиеся ресурсы для продолжения войны, объяснить миру и собственному населению ее смысл России становится все труднее. Это, подчеркивает эксперт, открывает окно возможностей для Запада — усилить давление на Москву в дипломатической и экономической сферах и выработать более жесткую и последовательную политику.
Мошес считает, что упустить этот момент будет стратегической ошибкой.