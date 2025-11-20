СМИ: Появился шанс остановить Путина 4 20.11.2025, 13:15

10,262

Россия застопорилась в Украине.

Россия, начавшая полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, все более очевидно остается без стратегий победы и выхода из конфликта. К такому выводу приходит эксперт по международной политике Аркадий Мошес, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, Путин никогда не придумывал многоходовок — он действует как дзюдоист, рассчитывая на ошибки противника и быстрые решения. Кремль делал ставку на стремительный крах украинского государства и привычную для Европы политику уступок. Но Украина оказалась готова сопротивляться, а Европа — поддержать ее, несмотря на экономические издержки.

Мошес отмечает, что десятилетия мягкой политики ЕС в отношении Москвы — от «перезагрузки» до проектов вроде «Северного потока-2» — сформировали у России убежденность, что компромисс всегда возможен, особенно за счет Украины. Именно поэтому Кремль был ошеломлен европейской реакцией в 2022 году и не было плана «Б».

Ставка на президента США Дональда Трампа также не оправдалась. Трамп не только публично раскритиковал Путина, но и добился согласия Европы финансировать поставки американского оружия Украине. По мнению Мошеса, «лотерейный билет» Кремля фактически сгорел.

Несмотря на сохраняющиеся ресурсы для продолжения войны, объяснить миру и собственному населению ее смысл России становится все труднее. Это, подчеркивает эксперт, открывает окно возможностей для Запада — усилить давление на Москву в дипломатической и экономической сферах и выработать более жесткую и последовательную политику.

Мошес считает, что упустить этот момент будет стратегической ошибкой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com