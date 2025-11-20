В Минске продают квартиру советской номенклатуры 16 20.11.2025, 19:20

Такие квартиры выходят на рынок раз в десятилетие.

Переулок Войсковый — тихое местечко в центре Минска, которое примечательно своей историей. Когда-то здесь строили невысокие многоэтажки и частные дома для советской элиты. Элитной эта улочка осталась до сих пор, а жилье на продажу здесь появляется крайне редко. Сейчас по адресу пер. Войсковый, 10, продается квартира, одна из комнат которой имеет площадь типичной «минскмировской» малогабаритки. Давайте посмотрим, как в свое время жили «непростые» люди советского периода, пишет Onlíner.

Дом по этому адресу имеет семь этажей и рассчитан всего на 21 квартиру. А это значит, что каждая из них проектировалась довольно просторной, с большими комнатами и высокими потолками. Кирпичное здание было возведено в период с 1969 по 1971 год и предназначалось непосредственно для людей высоких партийных должностей. «Здесь проживали исключительно семьи министров и академиков», — уточняется в объявлении.

Стилистика дома — модернизм второй волны. Над архитектурой в свое время работали Натан Шпигельман и Сталин Федченко. И пусть сейчас такой архитектурой никого не удивишь, на тот момент проект сильно выделялся среди других столичных объектов.

Вокруг — зелень, простор и тишина.

На данный момент в доме выставлена на продажу квартира площадью 150 кв. м. В ней четыре комнаты площадью от 17 до 30 метров. Риелтор отмечает:

— Спланированы четыре комнаты с большой лоджией c подогревом и панорамными раздвижными окнами. Есть два маленьких балкона с видом на переулок и телебашню. Все помещения просторные, комфортные и наполнены дневным светом.

Интерьер в квартире с элементами классики. Много дерева и величественных элементов. Глядя на обстановку, нельзя не порефлексировать о том, как же сильно спустя годы изменилось понятие дорогого и элитного интерьера. Кстати, прежний собственник дома значительно обновил ремонт, оставив стилистику:

— Поскольку собственник предполагал жить в квартире долгое время, ремонт делался для себя, на совесть. Был произведен капитальный ремонт с полным удалением всей штукатурки и выравниванием стен. Заменена проводка и трубопроводное хозяйство, включая канализацию и отопление. На пол положена трехслойная дубовая паркетная доска. Сделана тепло- и шумоизоляция пола. Дубовые стеклопакеты дополнены мраморными подоконниками. Межкомнатные итальянские двери сделаны из массива ольхи.

Просторные в квартире не только комнаты, но также и санузел, и лоджия.

Стоимость этой четырешки в доме советской элиты — $720 000.

