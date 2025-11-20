В Беларуси резко снизился рост розничного товарооборота 9 20.11.2025, 13:35

3,918

У населения нет денег на покупку товаров.

По итогам января-октября текущего года наблюдалось резкое снижение роста розничного товарооборота в торговых сетях страны.

Как сообщил Белстат, по итогам десяти месяцев его прирост в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2024 года составил 7,7% (84,1 млрд рублей).

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года был 30,3 рубля.

Для сравнения: за девять месяцев 2025 года фиксировался прирост на 8,2% (до 75,2 млрд рублей).

В среднем в день по итогам января-сентября белорусы оставляли в магазинах по 30,2 рубля.

