В Беларуси резко снизился рост розничного товарооборота

В Беларуси резко снизился рост розничного товарооборота9
- 20.11.2025, 13:35
У населения нет денег на покупку товаров.
По итогам января-октября текущего года наблюдалось резкое снижение роста розничного товарооборота в торговых сетях страны.
Как сообщил Белстат, по итогам десяти месяцев его прирост в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2024 года составил 7,7% (84,1 млрд рублей).
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года был 30,3 рубля.
Для сравнения: за девять месяцев 2025 года фиксировался прирост на 8,2% (до 75,2 млрд рублей).
В среднем в день по итогам января-сентября белорусы оставляли в магазинах по 30,2 рубля.