закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси резко снизился рост розничного товарооборота

9
  • 20.11.2025, 13:35
  • 3,918
В Беларуси резко снизился рост розничного товарооборота

У населения нет денег на покупку товаров.

По итогам января-октября текущего года наблюдалось резкое снижение роста розничного товарооборота в торговых сетях страны.

Как сообщил Белстат, по итогам десяти месяцев его прирост в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2024 года составил 7,7% (84,1 млрд рублей).

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года был 30,3 рубля.

Для сравнения: за девять месяцев 2025 года фиксировался прирост на 8,2% (до 75,2 млрд рублей).

В среднем в день по итогам января-сентября белорусы оставляли в магазинах по 30,2 рубля.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип