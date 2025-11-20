«Поляк прослезился, увидев мое фото с Дудой» 2 20.11.2025, 13:50

Чемпион мира из Беларуси открыл свой бойцовский клуб в польском Вроцлаве.

Степан Попов — титулованный белорусский самбист — сегодня живет в польском Вроцлаве. В начале ноября чемпион мира, двукратный чемпион Европы и обладатель Кубка мира объявил об открытии клуба единоборств. После переезда в Польшу жить только спортом у него не получалось — Попов два года таксовал. Спортсмен рассказал MOST о своем проекте, работе в такси, белорусской солидарности и о том, каково его родным в Беларуси.

Степан Попов начал заниматься самбо и дзюдо в Лепеле — тренером был его отец. Попов — чемпион мира и двукратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира, победитель Европейских игр. В августе 2020 года инициировал создание письма свободных спортсменов против фальсификации выборов. Вынужден был уехать из Беларуси. На родине задерживали его родителей и брата.

О работе в такси: «Это лучше, чем зависнуть на заводе»

— Во Вроцлаве я с 2022 года. Примерно два года возил людей на своем авто. Знаете, у меня не было ломки, что я, чемпион мира, титулованный атлет, сел за руль. Я и в Беларуси постоянно чем-то занимался помимо спорта. Одно самбо бы не прокормило.

В Польше совмещал работу в такси с персональными тренировками. И приоритет был именно занятиям в зале, поэтому по ночам почти не ездил. Максимум — до двух-трех часов. Мне было важнее нормально выспаться и передать ученикам свое мастерство.

В финансовом плане одна тренировка заменяла три часа работы в такси. Выбирал, сколько часов сидеть за рулем. Мог ехать в наушниках и слушать что-то полезное. Думаю, это лучше, чем зависнуть где-то на заводе. Мне важна личная свобода.

О клиентах: Когда родителей и брата отправили на сутки, от белорусов пришло 100 злотых чаевых

— Неадекватные клиенты не попадались, если не считать одного поляка, который не заплатил. Сказал, что снимет деньги в банкомате, я прождал час и уехал с пустыми руками. Мне потом рассказали, что в Польше это довольно типичная схема развода.

Еще как-то кореец запачкал курицей заднее сиденье. Там заказ был копеечный — на 10 злотых, из которых после налогов пришли 6-7. Во, думаю, жизнь: провез корейца два километра, а сейчас полчаса вытираю вонючее пятно.

Вообще такси во Вроцлаве дешевое. Не знаю, как ребята крутятся. Разве что по выходным и по ночам надо постоянно ездить. Собачий труд. Быстро тратил, что зарабатывал. Но были и приятные моменты. Как-то вез белорусов, разговорились. У меня в тот момент отправили на сутки родителей и брата. Смотрю, после поездки 100 злотых пришло чаевых. Было очень неожиданно — воспринял этот жест как белорусскую солидарность.

Еще, помню, вез поляка с двумя украинцами. Длинная поездка — километров на 50. Рассказал немного о себе и показал фото с бывшим президентом страны Анджеем Дудой. Встречался с ним в январе этого года с другими свободными спортсменами и белорусскими активистами. Поляк, который был в такси, сказал: «Ты, как мой отец, делаешь все ради свободы». И даже прослезился, увидев это фото.

Об эмиграции: «Поляки культурнее белорусов. Даже когда выпьют»

— В 2021 году я уехал из Беларуси [в Украину]. После начала войны перебрался из Киева в Варшаву, немного побыл там, потом в Кракове — и оказался во Вроцлаве. Живу здесь около трех лет. Мне нравится. Во Вроцлаве теплее по сравнению со многими польскими городами, почти нет снега. Удобно ездить в Чехию и Германию. Ну и главное — спортивное комьюнити. Тренировки в зале подарили массу новых знакомств.

Поляки, показалось, более культурные, чем белорусы. Даже когда выпьют. Футбольных болельщиков вынесем за скобки — это отдельный контингент. По крайней мере, я не видел во Вроцлаве много пьяных. Слышал, что недавно обокрали мастерскую белоруса, но у меня никаких инцидентов не было. Один раз не запер зал на всю ночь — настолько уставший был после очередного дня ремонта. Но все нормально. К тому же в здании есть камеры.

Польский пока хромает. Целенаправленно не учил язык. На тренировках часто использую английский. Впрочем, особого языкового барьера не возникало.

О Беларуси: «Все больше тех, кто не может смириться»

— Мысленно я постоянно в Беларуси. Слежу за новостной повесткой, анализирую события. К сожалению, страна все больше напоминает зазеркалье. И, кажется, все больше тех, кто не может смириться с такой жизнью. Они вынуждены уехать. Это очень грустно. Болит душа за родину.

В эмиграции стал другим — более разносторонним человеком и специалистом. Хотел бы вернуться в Беларусь и передавать свои тренерские, менеджерские, лидерские навыки, которые приобрел. Я же не поляк. Хотел бы работать на благо родной страны. Но профессионалы там сегодня не нужны. Даже тех, кто считает, что они вне политики, не тронут лишь до определенного этапа. Упрешься в потолок — и всё, нет выхода и мотивации развиваться. Только приспособленцы в худшем смысле могут хорошо себя чувствовать в такой обстановке.

О родителях: «Их лишили права на любимую профессию. Вынуждены таксовать, ягоды продают»

— Моему брату после задержания в Лепеле и 10 суток ареста пришлось уехать в Польшу. Он фактически получил запрет на работу в Беларуси — проводить тренировки по дзюдо и самбо. Брат понял, что нечего ловить, получил визу, приехал во Вроцлав. Будет тренировать и помогать мне. Родителей тоже уволили из СДЮШОР и лишили права на любимую профессию. Якобы за прогулы, когда они сидели в ИВС — без матрасов и нормальной еды.

Лепель — очень маленький город. Все там знают родителей — в том числе те, кто их задерживал. Силовики отводили глаза, делали вид, что это не они распорядились… Теперь родители вынуждены таксовать, ягоды продают, представляете? Они мне уже и не рассказывают всего. Но это белорусская трагедия: двух пенсионеров вынудили пройти через унизительный арест, а их сыновья и пять внучек сегодня живут в другой стране.

Об открытии клуба: «Решил, что стоит рискнуть»

— Во Вроцлаве параллельно с такси почти все время работал персональным тренером. Ходил в один и тот же зал и тренировал единоборства, развитие физических навыков. Например, работал с ребятами с ДЦП. Или приходили спортсмены, которых нужно было в оптимальной форме подвести к турнирам по дзюдо. Хватало и любителей-айтишников.

Этой осенью знакомая из Украины открыла свой большой зал, а в прежнее помещение искала арендатора. Я заинтересовался. Взял немного времени на размышления и решил, что стоит рискнуть. Да, работа персональным тренером имела ряд плюсов: ни к чему не привязан, не нужно никакой отчетности, бухгалтера. Тренируй сколько хочешь и можешь поменять локацию в любой момент. Но мне показалось, что уперся в тупик в плане личного развития. А я хочу расти и не боюсь ответственности.

Переписали на меня договор аренды, открыл фирменный счет в банке, получил кассовый терминал — и начал переоборудовать зал под единоборства. Раньше здесь в основном проводили TRX-тренировки (вид функционального тренинга с собственным весом с использованием подвесных петель. — Прим. MOST). Был массажный кабинет, резина на полу, душевые комнаты. Что-то вообще не трогал. Но обновление — постоянный процесс. Буду приобретать дополнительное оборудование, которое нужно для единоборств.

О спортивном комьюнити: «Ребята сами вызывались помочь»

— Вся начинка уже готова, за три недели справились с ремонтом и подготовкой. Очень выручила поддержка со стороны коллег по спорту и белорусов, которых тренирую. Например, татами подарил знакомый украинец, когда я проводил в Германии мастер-класс по Free Sambo (самбо, которое отличается от традиционного в определенных нюансах и нацелено на уменьшение травматизма атлетов. — Прим. MOST). Два октагона (восьмиугольная арена для смешанных единоборств. — Прим. MOST) заказал по себестоимости и привез наш известный спортсмен. Ребята сами вызывались помочь с установкой оборудования, обшивкой стен. Весь ремонт сделали своими руками, что позволило минимизировать расходы.

Зал, кстати, находится в антуражном месте. Это старинное здание из красного кирпича — то, что надо для нашего бойцовского клуба. И соседи подобрались интересные: сверху бар, рядом автосервис и качалка, где слушают жесткий рок. Можно не опасаться включать музыку погромче.

О клиентах: «Некляев в хорошей форме»

— Первыми клиентами клуба стали многие ученики, с которыми раньше работал в другом зале. В основном это белорусы и украинцы. Есть группа по единоборствам — с ней занимается коллега. Есть тренеры по стретчингу и акробатике, массажист. В ближайшее время, думаю, наберем новые группы по дзюдо, муай-тай и MMA и подключим еще пару специалистов.

Конечно, для меня это и бизнес-проект. С работой в такси я закончил и теперь сфокусирован на спорте. Зал должен быть занят постоянно. Первые два месяца в плане заложены убыточными, а потом хочу выйти хотя бы в ноль.

Сейчас самое напряженное время — от старта зависит многое. Знаю, что если вдруг что-то не получится, то смогу со всеми рассчитаться. Есть подушка безопасности. Но уверен, что все получится. У меня перфекционистский подход: если за что-то берусь, то с максимальной самоотдачей.

К слову, заниматься в клуб ходит Владимир Некляев (в 2010 году кандидат в президенты Беларуси, поэт, писатель, общественно-политический деятель. — Прим. MOST). Подтягивается, работает с резинками. Он молодец, в хорошей форме для своего возраста (Некляеву 79 лет. — Прим. MOST). Для таких людей вход всегда бесплатный. Белорусам мы особенно рады.

О целях: «Каждый день подбираю к ученикам ключик»

— Нас отличает авторская методика и профессиональный подход. Поверьте, в Польше всякое видел. Люди, грубо говоря, два года назад не умели делать кувырок и держать боксерскую стойку, а сегодня сами тренируют, заманивая клиентов красивыми картинками в Instagram.

Наша задача в клубе — развивать физические навыки, ловкость, координацию. Шаг за шагом. Организм, особенно детский, должен быть готов для специальной нагрузки. Поэтому клуб и называется Smart Performance, то есть «Умная производительность».

Сам стараюсь развиваться как тренер и личность, учиться в самых разных областях. Бороться — это одно, а передавать свои секреты — совсем другое. Каждый день что-то ищу, подбираю к ученикам ключик. Думаю, у меня получается. Вижу, что люди за мной тянутся, им нравится совместная работа. Хочу продвигать с единомышленниками и Free Sambo, готовить людей на результат.

