Польша передала Минску официальное требование

Польша передала Минску официальное требование16
- 20.11.2025, 21:23
- 26,350
Беларуси передали ноту о выдаче причастных к диверсиям.
Белорусской стороне была передана нота с просьбой о выдаче двух граждан Украины, подозреваемых в совершении по заказу специальных служб Российской Федерации преступлений террористического характера в Польше, пишет PAP.
В среду в МИД Польши был вызван белорусский временный поверенный в делах, которому вручили дипломатическую ноту.
Польская сторона запросила о выдаче двух граждан Украины, подозреваемых в совершении по заказу спецслужб РФ преступлений террористического характера в связи с инцидентом в населенном пункте Мика и населенном пункте Голомб.
15‑17 ноября на польской железной дороге произошло два акта диверсии.
Подозреваемые сбежали из Польши в Беларусь.