21 ноября 2025, пятница
Польша передала Минску официальное требование

16
  • 20.11.2025, 21:23
  • 26,350
Польша передала Минску официальное требование
Фото: Charter97.org

Беларуси передали ноту о выдаче причастных к диверсиям.

Белорусской стороне была передана нота с просьбой о выдаче двух граждан Украины, подозреваемых в совершении по заказу специальных служб Российской Федерации преступлений террористического характера в Польше, пишет PAP.

В среду в МИД Польши был вызван белорусский временный поверенный в делах, которому вручили дипломатическую ноту.

Польская сторона запросила о выдаче двух граждан Украины, подозреваемых в совершении по заказу спецслужб РФ преступлений террористического характера в связи с инцидентом в населенном пункте Мика и населенном пункте Голомб.

15‑17 ноября на польской железной дороге произошло два акта диверсии.

Подозреваемые сбежали из Польши в Беларусь.

