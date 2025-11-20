Российский дезертир рассказал, как командованию показывают нереальные карты 20.11.2025, 14:14

4,954

Герасимова водят за нос.

Командованию армии России оккупанты низшего уровня предоставляют искаженную информацию о ситуации в войне против Украины. Об этом «Медиазоне» сообщил дезертировавший россиянин, который профессионально рисовал военные карты, интервью опубликовано 17 ноября.

Человек, которого медиа называет Вячеслав Бояринцев (его имя изменено, уточняет СМИ), рассказал, что он из Краснодарского края, ему чуть больше 20 лет, в 2024 году он пошел на срочную службу, подписал контракт с минобороны РФ и был отправлен в Донецкую область наносить на военные карты ситуацию на поле боя.

«Информация, которую подают полки [в вышестоящие штабы], – в основном неактуальная и нереальная. [...] Я общался напрямую с начальниками штабов и полков, и они мне говорили: «Это п...здец. То, что мы подаем, – это полный п...здец, нас там быть не может», – сказал он.

Бояринцев объяснил, что существуют так называемые закрасы в кредит, когда на карте обозначается захваченной территория, которую только пытаются захватить.

Он отметил, что, например, полки подают командованию данные о захвате «условного Русина Яра», а на картах проекта DeepState весь Русин Яр находится в серой зоне.

«Та заливка, которую мне подают командиры полков, на 1,5–2 км отличается от заливки, которая приходит из армии. Она безумно отличается. В армии еще большая фальсификация того, что есть на самом деле», – утверждает российский дезертир.

Бояринцев объяснил, как на карту наносят «продвижение» оккупантов.

«Возьмем, например, лесополку километр в длину. Два человека в начале сидит и два человека в конце. На картах эта лесополка уже автоматически окрашивается как полностью захваченная. [...] Где-то два человека сели – закрасили 300–400 м. Хотя железобетонного закрепления РФ на этих позициях нет. То есть они сначала врут о том, что это зона подконтрольная, а потом отправляют туда подразделения. В итоге они сами себя обманывают», – сказал он.

По словам дезертира, такие несоответствия реальной ситуации на фронте неоднократно приводили к тому, что россияне заходили туда, где якобы была оккупированная территория, и в итоге их уничтожали.

Бояринцев подчеркнул, что было и такое, что заливку военных карт готовили специально для начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com