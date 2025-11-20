В минском торговом центре установили гигантскую Снежную королеву 13 20.11.2025, 14:25

5,360

Фигура высотой с многоэтажку стала главным элементом праздничного оформления.

Один из главных торговых центров столицы представил свое праздничное оформление. В этом году Galleria Minsk сделала ставку на масштаб и классику детской литературы — весь атриум заняла гигантская инсталляция по мотивам сказки о Снежной королеве.

Центральным объектом композиции стала фигура самой повелительницы зимы, сидящей на ледяном троне. Снежная королева возвышается над посетителями, пронизывая пространство торгового центра через несколько этажей.

Высота конструкции впечатляет — 23 метра, что сопоставимо с высотой многоэтажного дома. Образ холода и зимнего царства дополняют массивные декоративные сосульки, угрожающе свисающие с парапетов галерей торгового центра.

Инсталляция имеет множество деталей, напоминающих о сюжете сказки. Прямо перед лицом гигантской королевы, на тонкой прозрачной льдине, сидит маленький Кай.

Мальчик сосредоточенно пытается сложить из острых ледяных осколков слово «Вечность». По сказке, именно это задание он должен выполнить, чтобы получить обещанную награду — свободу, весь мир и пару новых коньков.

Дальше за ним висит большое разбитое зеркало, осколки которого искажали красоту и холодили сердца. Через него на северном олене летит отважная Герда, спешащая на помощь другу.

Стилистика образов отсылает к знаменитому советскому мультфильму 1957 года, который считается одной из лучших экранизаций произведения Ганса Христиана Андерсена. Это история об извечном противостоянии ледяной вечности и холодного равнодушия, воплощенного в холодной красавице, и живых тепла и мужества, которые несет маленькая девочка.

Теперь минчане ждут, чем ответит торговый центр Dana Mall на Востоке, который известен своими яркими и крупными праздничными декорациями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com