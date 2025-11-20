Литовские перевозчики не могут вернуть фуры из Беларуси

Литовские перевозчики не могут вернуть фуры из Беларуси15
- 20.11.2025, 14:40
Режим Лукашенко затягивает решение о выезде транспорта.
У застрявших в Беларуси литовских фур возникли проблемы с возвращением на родину. Об этом информационному агентству BNS сообщил генеральный секретарь Международного альянса транспорта и логистики TTLA Повилас Дрижас, пишет LRT.
По состоянию на утро 20 ноября информации о вернувшихся из Беларуси литовских фурах пока нет. По словам Дрижаса, в Минске решают, как выпускать литовский транспорт со стоянок и разрешать ли им движение по территории Беларуси.
«По моим данным, пока нет въехавших. <…> У нас есть информация, что беларусская сторона собралась на какие-то совещания по поводу решений, как организовать логистику. Решений либо пока нет, либо они еще не дошли до нас», — сказал он.
По оплате за стоянку конкретной информации также нет.
«Есть непроверенная информация, что, возможно, будет взиматься плата не за весь период стоянки, а только за последние 10 дней. Но конкретные действия пока не начались», — сообщил Дрижас.
Позже появилась информация, что некоторые фуры все же въехали через Шальчининкай.