Литовские перевозчики не могут вернуть фуры из Беларуси

  • 20.11.2025, 14:40
  • 7,462
Литовские перевозчики не могут вернуть фуры из Беларуси
иллюстративное фото

Режим Лукашенко затягивает решение о выезде транспорта.

У застрявших в Беларуси литовских фур возникли проблемы с возвращением на родину. Об этом информационному агентству BNS сообщил генеральный секретарь Международного альянса транспорта и логистики TTLA Повилас Дрижас, пишет LRT.

По состоянию на утро 20 ноября информации о вернувшихся из Беларуси литовских фурах пока нет. По словам Дрижаса, в Минске решают, как выпускать литовский транспорт со стоянок и разрешать ли им движение по территории Беларуси.

«По моим данным, пока нет въехавших. <…> У нас есть информация, что беларусская сторона собралась на какие-то совещания по поводу решений, как организовать логистику. Решений либо пока нет, либо они еще не дошли до нас», — сказал он.

По оплате за стоянку конкретной информации также нет.

«Есть непроверенная информация, что, возможно, будет взиматься плата не за весь период стоянки, а только за последние 10 дней. Но конкретные действия пока не начались», — сообщил Дрижас.

Позже появилась информация, что некоторые фуры все же въехали через Шальчининкай.

