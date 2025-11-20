США берут верх в гонке гиперзвуковых ракет

США берут верх в гонке гиперзвуковых ракет1
20.11.2025
Скорость — не решающий фактор.
Гонка гиперзвукового оружия стремительно развивается, и хотя Россия и Китай первыми развернули системы, эксперты подчеркивают, что главный показатель — не максимальная скорость, а способность ракеты выжить и прорваться через ПВО, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Гиперзвуковое оружие создается не ради рекордов, а ради маневренности, скрытности и непредсказуемой траектории. Именно эти элементы делают перехват почти невозможным. В этом ключевом направлении США сегодня уверенно усиливают позиции.
Российские «Авангард» и «Кинжал», китайские DF-17 и YJ-21 разгоняются до экстремальных скоростей, но высокая скорость бесполезна без устойчивого наведения и способности менять курс. Эксперты отмечают, что проблема российских и китайских систем — в предсказуемости траекторий, что ограничивает их потенциал. Американские аналитики подчеркивают, что куда важнее то, как ракета летит, а не насколько быстро.
США делают ставку на сенсоры и новые технологии.Пока Москва и Пекин демонстрируют заявленные показатели скорости, Вашингтон развивает комплексный подход:
— гиперзвуковые глайдеры нового поколения;
— крылатые ракеты;
— орбитальная система спутников, способная отслеживать цели по всему полету.
В сфере космических сенсоров США сохраняют решающее преимущество — критически важное для гиперзвуковой эпохи. Кроме того, США лидируют в области повторно используемых гиперзвуковых аппаратов: X-37B летает уже более 12 лет, тогда как Китай и Россия лишь пытаются догнать. Россия и Китай стартовали раньше, но гиперзвуковая гонка — это не соревнование скорости. Это борьба за технологическое превосходство.
И именно здесь США уже сегодня занимают лидирующую позицию — в сенсорах, инфраструктуре, опыте и научных разработках, определяющих будущее гиперзвукового оружия.