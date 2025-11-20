США берут верх в гонке гиперзвуковых ракет 1 20.11.2025, 14:47

5,532

Скорость — не решающий фактор.

Гонка гиперзвукового оружия стремительно развивается, и хотя Россия и Китай первыми развернули системы, эксперты подчеркивают, что главный показатель — не максимальная скорость, а способность ракеты выжить и прорваться через ПВО, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Гиперзвуковое оружие создается не ради рекордов, а ради маневренности, скрытности и непредсказуемой траектории. Именно эти элементы делают перехват почти невозможным. В этом ключевом направлении США сегодня уверенно усиливают позиции.

Российские «Авангард» и «Кинжал», китайские DF-17 и YJ-21 разгоняются до экстремальных скоростей, но высокая скорость бесполезна без устойчивого наведения и способности менять курс. Эксперты отмечают, что проблема российских и китайских систем — в предсказуемости траекторий, что ограничивает их потенциал. Американские аналитики подчеркивают, что куда важнее то, как ракета летит, а не насколько быстро.

США делают ставку на сенсоры и новые технологии.Пока Москва и Пекин демонстрируют заявленные показатели скорости, Вашингтон развивает комплексный подход:

— гиперзвуковые глайдеры нового поколения;

— крылатые ракеты;

— орбитальная система спутников, способная отслеживать цели по всему полету.

В сфере космических сенсоров США сохраняют решающее преимущество — критически важное для гиперзвуковой эпохи. Кроме того, США лидируют в области повторно используемых гиперзвуковых аппаратов: X-37B летает уже более 12 лет, тогда как Китай и Россия лишь пытаются догнать. Россия и Китай стартовали раньше, но гиперзвуковая гонка — это не соревнование скорости. Это борьба за технологическое превосходство.

И именно здесь США уже сегодня занимают лидирующую позицию — в сенсорах, инфраструктуре, опыте и научных разработках, определяющих будущее гиперзвукового оружия.

