В грибах из Гомельской области нашли радиацию в 82 раза выше нормы 5 20.11.2025, 14:56

5,992

иллюстративное фото

Чернобыльские последствия никуда не делись.

В октябре в 13 районах Гомельской области были зафиксированы значительные превышения норм цезия-137 в грибах.

В октябре подразделения радиационного контроля территориальных центров гигиены и эпидемиологии Гомельской области провели исследования 1108 проб пищевых продуктов и 102 проб воды на содержание цезия-137.

Превышения нормативов зарегистрированы в Брагинском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Наровлянском, Речицком, Светлогорском и Хойникском районах.

Так, при нормативе 500 Бк/кг содержание цезия-137 в пробах грибов и продуктов их переработки составило от 528 (Лоевский район) до 41 444 Бк/кг (Ветковский район).

При нормативе 2500 Бк/кг, уровень содержания цезия-137 в пробах грибов сушеных составил 6482 Бк/кг (Калинковичский район).

Проведены исследования 145 проб воды и пищевых продуктов на содержание стронция-90, превышений нормативов не установлено.

Провести лабораторные исследования продукции можно в территориальном центре гигиены и эпидемиологии. Исследования для населения проводят бесплатно. Объем пробы дикорастущей продукции, представляемой для исследования, должен составлять не менее 0,5 л (для сухих грибов не менее 100 г).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com