В грибах из Гомельской области нашли радиацию в 82 раза выше нормы

В грибах из Гомельской области нашли радиацию в 82 раза выше нормы5
- 20.11.2025, 14:56
Чернобыльские последствия никуда не делись.
В октябре в 13 районах Гомельской области были зафиксированы значительные превышения норм цезия-137 в грибах.
В октябре подразделения радиационного контроля территориальных центров гигиены и эпидемиологии Гомельской области провели исследования 1108 проб пищевых продуктов и 102 проб воды на содержание цезия-137.
Превышения нормативов зарегистрированы в Брагинском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Наровлянском, Речицком, Светлогорском и Хойникском районах.
Так, при нормативе 500 Бк/кг содержание цезия-137 в пробах грибов и продуктов их переработки составило от 528 (Лоевский район) до 41 444 Бк/кг (Ветковский район).
При нормативе 2500 Бк/кг, уровень содержания цезия-137 в пробах грибов сушеных составил 6482 Бк/кг (Калинковичский район).
Проведены исследования 145 проб воды и пищевых продуктов на содержание стронция-90, превышений нормативов не установлено.
Провести лабораторные исследования продукции можно в территориальном центре гигиены и эпидемиологии. Исследования для населения проводят бесплатно. Объем пробы дикорастущей продукции, представляемой для исследования, должен составлять не менее 0,5 л (для сухих грибов не менее 100 г).