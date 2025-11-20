Hyundai создает сверхбыструю зарядку для электромобилей

Hyundai создает сверхбыструю зарядку для электромобилей8
Компания утверждает, что пользователи забудут, что это не бензин.
Компания Hyundai ставит перед собой амбициозную цель: сделать зарядку электромобилей настолько быстрой и удобной, чтобы водители забыли о различиях с обычной заправкой, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
По словам Тайрона Джонсона, управляющего директора Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC), ключ к массовому принятию EV — устранение «тревоги пробега» и обеспечение ощущения мгновенной заправки.
Для этого Hyundai инвестировала более $200 миллионов в HMETC в немецком Рюссельсхайме, где разрабатываются передовые технологии зарядки. Джонсон отмечает, что, в отличие от автомобилей с ДВС, которые совершенствовались более века, электромобили требуют почти мгновенного прогресса в инфраструктуре и технологиях, чтобы удовлетворить ожидания пользователей.
Сегодня самые быстрые электромобили поддерживают зарядку около 300 кВт. В HMETC уже тестируют системы на 400 кВт, что позволит значительно сократить время зарядки. Новые технологии аккумуляторов могут обеспечить большую дальность без увеличения веса батарей и потери места в салоне.
Цель Hyundai — приблизить время зарядки к стандартной заправке бензином, делая электромобиль таким же удобным и привычным для водителя. Каждое улучшение батарей и зарядной инфраструктуры приближает компанию к этому рубежу.
Hyundai уверена, что будущее за электромобилями, а быстрая и простая зарядка станет ключевым фактором их массового принятия.