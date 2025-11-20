Hyundai создает сверхбыструю зарядку для электромобилей 8 20.11.2025, 15:21

3,590

Компания утверждает, что пользователи забудут, что это не бензин.

Компания Hyundai ставит перед собой амбициозную цель: сделать зарядку электромобилей настолько быстрой и удобной, чтобы водители забыли о различиях с обычной заправкой, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Тайрона Джонсона, управляющего директора Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC), ключ к массовому принятию EV — устранение «тревоги пробега» и обеспечение ощущения мгновенной заправки.

Для этого Hyundai инвестировала более $200 миллионов в HMETC в немецком Рюссельсхайме, где разрабатываются передовые технологии зарядки. Джонсон отмечает, что, в отличие от автомобилей с ДВС, которые совершенствовались более века, электромобили требуют почти мгновенного прогресса в инфраструктуре и технологиях, чтобы удовлетворить ожидания пользователей.

Сегодня самые быстрые электромобили поддерживают зарядку около 300 кВт. В HMETC уже тестируют системы на 400 кВт, что позволит значительно сократить время зарядки. Новые технологии аккумуляторов могут обеспечить большую дальность без увеличения веса батарей и потери места в салоне.

Цель Hyundai — приблизить время зарядки к стандартной заправке бензином, делая электромобиль таким же удобным и привычным для водителя. Каждое улучшение батарей и зарядной инфраструктуры приближает компанию к этому рубежу.

Hyundai уверена, что будущее за электромобилями, а быстрая и простая зарядка станет ключевым фактором их массового принятия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com