Россия впервые начала распродавать золотой запас 8 20.11.2025, 15:20

10,884

Денег на войну не хватает.

Банк России впервые приступил к реальным продажам физического золота из резервов в рамках операций Минфина по финансированию государственного бюджета.

ЦБ начал «зеркалировать» сделки с золотом Фонда национального благосостояния, которые проводит правительство, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба регулятора.

Речь идет о продажах золота ФНБ, которые Минфин осуществлял в последние годы. До недавнего времени эти операции были виртуальными: правительство продавало драгметалл не на рынке, а Центробанку, де-факто перекладывая золотой запас «из кармана в карман». В результате слитки оставались в составе золотых резервов страны, которые превышают 2,3 тысячи тонн и являются пятыми по размеру в мире.

Теперь же ситуация изменилась: ЦБ начал стал проводить реальные операции по продаже физического золота, как это уже делается с китайскими юанями из ФНБ.

«Так как ликвидность внутреннего рынка золота в последние годы возросла, то в связи с выполнением бюджетного правила и других операций ФНБ Банк России совершает указанные эквивалентные операции на внутреннем рынке не только путем купли-продажи юаней за рубли, но и частично путем купли-продажи золота», — пояснили в Центробанке. Когда именно начались продажи золота и в каком объеме, ЦБ не уточнил.

Перед началом войны в ФНБ было накоплено 405,7 тонны золота. С тех пор Минфин распродал для латания бюджетных дыр 57% этого запаса, или 232,6 тонны. В результате на 1 ноября 2025 года объем золота в фонде опустился до 173,1 тонны Общий объем ликвидных активов в ФНБ, к которым помимо золота относятся китайские юани, сократился на 55% — со $113,5 млрд до $51,6 млрд. По отношению к ВВП не истраченные запасы фонда стали меньше меньше вчетверо — 1,9% ВВП против 7,3% ВВП перед началом войны.

