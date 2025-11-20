Польша приказала работникам консульства РФ в Гданьске покинуть страну 3 20.11.2025, 15:32

4,842

До 23 декабря.

Министерство иностранных дел Польши объявило конечный срок, до которого сотрудники российского консульства в Гданьске должны покинуть территорию Польши.

Об этом пишет RMF24.

Как заявили в МИД Польши, российское консульство в Гданьске будет закрыто до полуночи 23 декабря. Сотрудники консульства должны покинуть территорию Польши до указанной даты.

Это является результатом решения главы Министерства иностранных дел об аннулировании лицензии на деятельность консульства.

Закрытие консульства в Гданьске означает, что в Польше останутся только российские дипломаты из посольства в Варшаве.

Напомним, Польша решила закрыть консульство России в Гданьске после двух диверсий на железной дороге между Люблином и Варшавой.

