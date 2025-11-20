закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша приказала работникам консульства РФ в Гданьске покинуть страну

3
  • 20.11.2025, 15:32
  • 4,842
Польша приказала работникам консульства РФ в Гданьске покинуть страну

До 23 декабря.

Министерство иностранных дел Польши объявило конечный срок, до которого сотрудники российского консульства в Гданьске должны покинуть территорию Польши.

Об этом пишет RMF24.

Как заявили в МИД Польши, российское консульство в Гданьске будет закрыто до полуночи 23 декабря. Сотрудники консульства должны покинуть территорию Польши до указанной даты.

Это является результатом решения главы Министерства иностранных дел об аннулировании лицензии на деятельность консульства.

Закрытие консульства в Гданьске означает, что в Польше останутся только российские дипломаты из посольства в Варшаве.

Напомним, Польша решила закрыть консульство России в Гданьске после двух диверсий на железной дороге между Люблином и Варшавой.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип