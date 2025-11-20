закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский ищет замену Ермаку

9
  • 20.11.2025, 15:43
  • 11,022
Зеленский ищет замену Ермаку
Андрей Ермак

Экс-посол в США уже отказалась возглавить Офис президента Украины.

Бывший посол Украины в США Оксана Маркарова отказалась от предложения возглавить Офис президента вместо Андрея Ермака. Об этом заявил собеседник hromadske в «Слуге народа»

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что возможным кандидатом на пост главы Офиса президента Украины является Маркарова.

Однако два источника hromadske в «Слуге народа» не подтвердили эту информацию. По данным одного из депутатов, Маркарова отказалась от этого предложения.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский ищет замену Ермаку на фоне коррупционного скандала, разгоревшегося в энергетической сфере страны.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип