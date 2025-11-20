Зеленский ищет замену Ермаку9
- 20.11.2025, 15:43
Экс-посол в США уже отказалась возглавить Офис президента Украины.
Бывший посол Украины в США Оксана Маркарова отказалась от предложения возглавить Офис президента вместо Андрея Ермака. Об этом заявил собеседник hromadske в «Слуге народа»
Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что возможным кандидатом на пост главы Офиса президента Украины является Маркарова.
Однако два источника hromadske в «Слуге народа» не подтвердили эту информацию. По данным одного из депутатов, Маркарова отказалась от этого предложения.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский ищет замену Ермаку на фоне коррупционного скандала, разгоревшегося в энергетической сфере страны.