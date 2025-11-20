закрыть
Банки вводят изменения по карточкам

  • 20.11.2025, 15:58
  • 3,342
Банки вводят изменения по карточкам

Некоторые из них вводят лимиты.

У некоторых банков появились изменения по карточкам. «Зеркало» рассказывает подробности.

«БНБ-Банк» с 22 декабря введет лимиты для бесконтактного снятия денег со своих карточек: для Mastercard World Elite и Visa Infinite — 1700 долларов, а для остальных — 350 долларов.

У «Технобанка» появились новые партнеры по карточке «ЗОЖ».

«Альфа-Банк» ввел изменения по программе лояльности «Альфа Бонус». Изменения касаются участников и начисленных бонусов.

«Нео Банк Азия» запустил новую линейку карточек — Visa Gold, Visa Platinum, Visa Business и «Белкарт Премиум».

«Белгазпромбанк» обещает с 19 декабря запустить акцию по карточкам для самозанятых «Профи». Так, с этой даты Mastercard Gold можно будет оформить в мобильном приложении DailyFin или в интернет-банке по специальной цене — за 15 рублей.

«МТБанк» со 2 декабря внесет дополнение в список исключений по безналичному зачислению средств на карточные счета. «Без комиссии будут зачисляться средства на счета с карточкой, открытые в рамках пакетов премиального обслуживания Prime line и Prime», — уточняет финучреждение.

«Цептер Банк» до 31 декабря 2025 года запустил акцию: при оформлении карты PLUS можно оформить и бесплатно обслуживать «пластик» Visa Gold в долларах и евро.

Напомним, «Приорбанк» с 3 декабря введет ограничения для переводов с одной карточки на другую за рубеж. Так, в течение недели возможно будет совершить не более 20 таких отправлений по одному «пластику».

