В России смеются над Путиным 32 20.11.2025, 16:07

21,676

Возраст диктатора дает о себе знать.

На очередной публичной дискуссии Путин вновь заговорил о продлении жизни до 150 лет. Повод дал Герман Греф, который в духе придворного оптимизма пересказал президенту прогноз американского футуролога Рэймонда Курцвейла о том, что «примерно в 2032 году» человечество сможет фактически претендовать на бессмертие, пишет «Агентство».

Путин заметно оживился и обрадовался прямо на сцене, заметив, что технологический прогресс «уже позволяет надеяться на очень долгую активную жизнь». Его шутки про возраст со сцены также вызвали жидкие аплодисменты.

«Футурологов и фантазеров гораздо приятнее слушать, чем трезвые оценки врачей, которые не сулят Путину никакой вечной молодости», - пишут соцсети.

Статистика: мужчины в РФ умирают рано Более того, средняя продолжительность жизни мужчин в России, по последним данным, составляет около 68-69 лет.

Путину уже 73 года, и он понимает, что статистика совсем не на его стороне. За последние месяцы это не первый раз, когда российский лидер возвращается к теме личного долголетия.

На параде в Пекине он обсуждал с Си Цзиньпином пересадку органов и «победу над смертью», а после визита продемонстрировал в «Сириусе» интерес к экспериментальным биотехнологиям, включая символичную «молодильную клубнику».

За кулисами - гонка Кремля за вечностью

Российские чиновники уже несколько лет активно продвигают государственные программы по изучению старения. Куратором выступает 77-летний Михаил Ковальчук - ближайший друг Путина и глава Курчатовского института.

В исследования вовлечена и старшая дочь президента Мария Воронцова, специализирующаяся на медико-генетических проектах. По данным The Times, в 2024 году Минздрав требовал от профильных институтов ускорить исследования в области клеточного старения, нейродегенеративных нарушений и укрепления иммунитета. Вся программа выглядит как попытка запустить российскую версию «проекта вечной молодости».

Возраст Путина дает о себе знать

Однако медицинское сообщество встречает подобные заявления крайне сдержанно. Прорывных технологий, способных остановить старение, не существует. Пересадка органов не делает людей бессмертными, а ни одна биотехнологическая программа Кремля не приблизила человечество к «рубежу вечной жизни». Ирония в том, что на фоне амбициозных обещаний Путин все заметнее демонстрирует возраст: оговорки, повторяющиеся фразы и традиционная вялость долгих монологов контрастируют с риторикой о «150 годах активной жизни». Ученые и врачи охлаждают мечты российского режима и утверждают, что биологию невозможно отменить указом, а старение - процесс, равнодушный к званиям и должностям.

