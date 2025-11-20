Белоруска решила проучить своего бывшего парня.15
- 20.11.2025, 16:09
Теперь у него «уголовка».
Уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия возбудили в отношении жителя Молодечно. Подробности расследования сообщили в МВД.
Фигурант много лет назад взял в аренду постройку у пенсионера. После смерти хозяина сарая, горожанин наводил порядок в помещении и обнаружил 160 винтовочных патронов, револьвер и две банки с порохом. Мужчина забрал найденные предметы домой и никому о них не рассказывал.
В один из дней у владельца запрещенных предметов возник конфликт с бывшей девушкой. Ссора закончилось вызовом милиции. Прибывшему наряду девушка рассказала о том, что ее бывший хранит в гараже оружие и боеприпасы. Как уточнили в МВД, так белоруска решила отомстить своему экс-возлюбленному.
В отношении молодечненца возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а обнаруженные по месту жительства предметы изъяты сотрудниками милиции.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.