Жена Александра Усика показала редкое фото всей семьи 20.11.2025, 16:19

Александр Усик

Пара воспитывает четырех наследников.

Жена украинского боксера и чемпиона мира Александра Усика, Екатерина, показала сразу всех их детей. Пара, которая вместе со школьных лет, воспитывает четырех наследников.

Сегодня, 20 ноября, впервые в Украине (по новой дате) отмечается День защиты детей. Поэтому избранница спортсмена решила опубликовать новые кадры со своими четырьмя детьми в Instagram.

«Сегодня День защиты детей. Пусть все детки будут счастливы и здоровы. Жили в мире, где нет боли и горя», — написала Екатерина.

Личная жизнь Александра Усика

Легендарный боксер и его жена Екатерина вместе со школьных лет. Они женаты 16 лет, а их романтическая история длится более 20 лет.

Супруги воспитывают четверых детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла и 10-летнего Михаила, а также дочь Марию, которой скоро исполнится два года. На свежих фото видно, как наследники чемпиона заметно подросли.

Как известно, Михаил и Кирилл во время войны живут в Испании, а девочки остаются с мамой в Киеве, пока папа активно занимается карьерой и бывает в разных уголках мира.

