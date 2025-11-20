Названы возможные точки эскалации России после инцидента в Польше

Названы возможные точки эскалации России после инцидента в Польше1
20.11.2025
НАТО должно быть готово решительным мерам.
Напряженность между Россией и странами НАТО вновь растет после предполагаемой диверсии на польской железной дороге. На фоне обвинений в расширении российских операций за пределы Украины эксперты выделяют несколько направлений, где конфликт может вспыхнуть дальше, пишет Dagens (перевод — сайт Charter97.org).
Москва подозревается в причастности к крупной железнодорожной аварии в Польше, которую власти рассматривают как возможный саботаж. Аналитики отмечают, что это вписывается в более широкую стратегию России — проверку уязвимостей по всей Европе.
Путин давно заявляет о стремлении восстановить влияние на территории бывшего СССР. Российские войска уже присутствуют в Украине и Грузии, а рост напряженности с Западом вызывает опасения, что Кремль может расширить свои действия.
Эксперты выделяют несколько возможных очагов:
Польша — главный очаг риска.
Польша сталкивается с повторяющимися инцидентами. В сентябре российская ракета пересекла ее границу, что вынудило Варшаву активировать статью 4 НАТО. Последний случай — повреждение железнодорожных путей у границы с Украиной — усилил тревогу.
Эксперт по безопасности Энтони Глисс заявил, что Россия стремится показать способность выводить из строя критическую инфраструктуру Европы и подрывать уверенность в НАТО. Он предупреждает: если Польша будет восприниматься союзниками как «слабое звено», это может спровоцировать более широкую эскалацию.
Страны Балтии и Румыния.
Эстония, Латвия и Литва остаются наиболее уязвимыми членами НАТО. Несмотря на укрепленную оборону, они регулярно сталкиваются с провокациями. The Mirror сообщил о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии.
Опасения вызывает и российская группировка в Калининграде, которая может стать точкой будущего кризиса.
Румыния также ощущает воздействие конфликта. Российские дроны неоднократно приближались к ее территории. Самый серьезный эпизод произошел 17 ноября, когда беспилотник почти достиг границы, атакуя танкер с топливом для Украины. Власти признали риск дальнейших инцидентов и готовятся к возможным угрозам.