Названы возможные точки эскалации России после инцидента в Польше 1 20.11.2025, 16:38

6,088

НАТО должно быть готово решительным мерам.

Напряженность между Россией и странами НАТО вновь растет после предполагаемой диверсии на польской железной дороге. На фоне обвинений в расширении российских операций за пределы Украины эксперты выделяют несколько направлений, где конфликт может вспыхнуть дальше, пишет Dagens (перевод — сайт Charter97.org).

Москва подозревается в причастности к крупной железнодорожной аварии в Польше, которую власти рассматривают как возможный саботаж. Аналитики отмечают, что это вписывается в более широкую стратегию России — проверку уязвимостей по всей Европе.

Путин давно заявляет о стремлении восстановить влияние на территории бывшего СССР. Российские войска уже присутствуют в Украине и Грузии, а рост напряженности с Западом вызывает опасения, что Кремль может расширить свои действия.

Эксперты выделяют несколько возможных очагов:

Польша — главный очаг риска.

Польша сталкивается с повторяющимися инцидентами. В сентябре российская ракета пересекла ее границу, что вынудило Варшаву активировать статью 4 НАТО. Последний случай — повреждение железнодорожных путей у границы с Украиной — усилил тревогу.

Эксперт по безопасности Энтони Глисс заявил, что Россия стремится показать способность выводить из строя критическую инфраструктуру Европы и подрывать уверенность в НАТО. Он предупреждает: если Польша будет восприниматься союзниками как «слабое звено», это может спровоцировать более широкую эскалацию.

Страны Балтии и Румыния.

Эстония, Латвия и Литва остаются наиболее уязвимыми членами НАТО. Несмотря на укрепленную оборону, они регулярно сталкиваются с провокациями. The Mirror сообщил о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии.

Опасения вызывает и российская группировка в Калининграде, которая может стать точкой будущего кризиса.

Румыния также ощущает воздействие конфликта. Российские дроны неоднократно приближались к ее территории. Самый серьезный эпизод произошел 17 ноября, когда беспилотник почти достиг границы, атакуя танкер с топливом для Украины. Власти признали риск дальнейших инцидентов и готовятся к возможным угрозам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com