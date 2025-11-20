Белорус Мартынович номинирован на звание лучшего игрока «Кайрата» 1 20.11.2025, 17:00

Александр Мартынович

Капитан команды помог клубу выиграть чемпионат и Суперкубок Казахстана.

Чемпион Казахстана «Кайрат» опубликовал список претендентов на звание лучшего футболиста команды в сезоне-2025. В него вошел и 38-летний белорусский защитник Александр Мартынович, являющийся капитаном команды.

Помимо него, в шорт-лист вошли трое футболистов: нападающий Дастан Сатпаев, а также вратари Темирлан Анарбеков и Александр Заруцкий. Проголосовать за одного из претендентов можно в Instagram.

В сезоне-2025 на счету Мартыновича 34 матча и два гола за «Кайрат» во всех турнирах. Вместе с командой белорус стал чемпионом и обладателем Суперкубка Казахстана, а также сенсационно дошел до группового этапа Лиги чемпионов. Напомним также, что за алматинцев выступает еще один белорус Валерий Громыко.

