Белорус Мартынович номинирован на звание лучшего игрока «Кайрата»1
- 20.11.2025, 17:00
Капитан команды помог клубу выиграть чемпионат и Суперкубок Казахстана.
Чемпион Казахстана «Кайрат» опубликовал список претендентов на звание лучшего футболиста команды в сезоне-2025. В него вошел и 38-летний белорусский защитник Александр Мартынович, являющийся капитаном команды.
Помимо него, в шорт-лист вошли трое футболистов: нападающий Дастан Сатпаев, а также вратари Темирлан Анарбеков и Александр Заруцкий. Проголосовать за одного из претендентов можно в Instagram.
В сезоне-2025 на счету Мартыновича 34 матча и два гола за «Кайрат» во всех турнирах. Вместе с командой белорус стал чемпионом и обладателем Суперкубка Казахстана, а также сенсационно дошел до группового этапа Лиги чемпионов. Напомним также, что за алматинцев выступает еще один белорус Валерий Громыко.