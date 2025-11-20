закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус Мартынович номинирован на звание лучшего игрока «Кайрата»

1
  • 20.11.2025, 17:00
Белорус Мартынович номинирован на звание лучшего игрока «Кайрата»
Александр Мартынович

Капитан команды помог клубу выиграть чемпионат и Суперкубок Казахстана.

Чемпион Казахстана «Кайрат» опубликовал список претендентов на звание лучшего футболиста команды в сезоне-2025. В него вошел и 38-летний белорусский защитник Александр Мартынович, являющийся капитаном команды.

Помимо него, в шорт-лист вошли трое футболистов: нападающий Дастан Сатпаев, а также вратари Темирлан Анарбеков и Александр Заруцкий. Проголосовать за одного из претендентов можно в Instagram.

В сезоне-2025 на счету Мартыновича 34 матча и два гола за «Кайрат» во всех турнирах. Вместе с командой белорус стал чемпионом и обладателем Суперкубка Казахстана, а также сенсационно дошел до группового этапа Лиги чемпионов. Напомним также, что за алматинцев выступает еще один белорус Валерий Громыко.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип