21 ноября 2025, пятница, 15:39
Почему люди не могут приручить всех диких животных?

4
  • 20.11.2025, 17:15
  • 4,868
Почему люди не могут приручить всех диких животных?

Ученые дали ответ этой загадке.

Около 15 000 лет назад люди одомашнили собак. Спустя годы люди смогли приручить огромное количество различных видов.

В IFLScience рассказали, что отличает животных, которых можно приручить, от тех, кого невозможно сделать компаньоном человека. Оказывается, что процесс одомашнивания зависит от 6 характеристик, которыми обладают лишь немногие млекопитающие.

Что такое одомашнивание

В издании отметили, что одомашнивание - это не просто поимка дикого животного и содержание его в доме. Это взаимовыгодное сотрудничество, при котором два неродственных вида получают взаимную выгоду от совместного времяпрепровождения.

Так волки стали собаками, потому что люди предложили обмен пищей и теплом в обмен на защиту. Дикие кошки стали менее дикими, когда появление человеческих поселений и привлекаемых ими грызунов сделало общение с людьми похожим на легкий буфет, добавили в издании.

Древние люди одомашнивали не только собак

В исследовании 2024 года говорится о том, что древние охотники-собиратели в Южной Америке, вероятно, держали лис в качестве домашних животных до появления на континенте домашних собак. Свидетельства этого неожиданного союза были найдены на 1500-летнем кладбище в Патагонии, Аргентина.

Это место археологи обнаружили в 1991 году. На кладбище нашли останки по меньшей мере 24 охотников-собирателей и неопознанного псового, похороненного среди них. Генетические и изотопные анализы показали, что это животное принадлежало к виду Dusicyon avus, вымершему виду хищных млекопитающих семейства псовые.

Химические анализы показали, что этр животное питалось в основном пищей, похожей на человеческую, что позволяет предположить, что ее кормили люди и, вероятно, держали в качестве компаньона или домашнего животного, говорится в исследовании.

Уникальный эксперимент

В издании рассказали, что в 1959 году ученые начали эксперимент, чтобы проверить, можно ли превратить чернобурую лисицу в домашнее животное. В отличие от одомашнивания кошек и собак, которое происходило постепенно, в эксперименте активно отбирались особи с покладистым характером, и за 59 лет произошла замечательная трансформация.

«Начиная с популяции диких лис, в течение шести поколений (6 лет для этих лис, поскольку они размножаются ежегодно) отбор исключительно по кротости привел к появлению подгруппы лис, которые лизали руки экспериментаторов, их можно было брать на руки и гладить, они скулили, когда люди уходили, и виляли хвостами, когда люди приближались», - писал ученый Ли Алан Дугаткин в статье 2018 года об этом исследовании.

