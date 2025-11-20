Почему люди не могут приручить всех диких животных? 4 20.11.2025, 17:15

4,868

Ученые дали ответ этой загадке.

Около 15 000 лет назад люди одомашнили собак. Спустя годы люди смогли приручить огромное количество различных видов.

В IFLScience рассказали, что отличает животных, которых можно приручить, от тех, кого невозможно сделать компаньоном человека. Оказывается, что процесс одомашнивания зависит от 6 характеристик, которыми обладают лишь немногие млекопитающие.

Что такое одомашнивание

В издании отметили, что одомашнивание - это не просто поимка дикого животного и содержание его в доме. Это взаимовыгодное сотрудничество, при котором два неродственных вида получают взаимную выгоду от совместного времяпрепровождения.

Так волки стали собаками, потому что люди предложили обмен пищей и теплом в обмен на защиту. Дикие кошки стали менее дикими, когда появление человеческих поселений и привлекаемых ими грызунов сделало общение с людьми похожим на легкий буфет, добавили в издании.

Древние люди одомашнивали не только собак

В исследовании 2024 года говорится о том, что древние охотники-собиратели в Южной Америке, вероятно, держали лис в качестве домашних животных до появления на континенте домашних собак. Свидетельства этого неожиданного союза были найдены на 1500-летнем кладбище в Патагонии, Аргентина.

Это место археологи обнаружили в 1991 году. На кладбище нашли останки по меньшей мере 24 охотников-собирателей и неопознанного псового, похороненного среди них. Генетические и изотопные анализы показали, что это животное принадлежало к виду Dusicyon avus, вымершему виду хищных млекопитающих семейства псовые.

Химические анализы показали, что этр животное питалось в основном пищей, похожей на человеческую, что позволяет предположить, что ее кормили люди и, вероятно, держали в качестве компаньона или домашнего животного, говорится в исследовании.

Уникальный эксперимент

В издании рассказали, что в 1959 году ученые начали эксперимент, чтобы проверить, можно ли превратить чернобурую лисицу в домашнее животное. В отличие от одомашнивания кошек и собак, которое происходило постепенно, в эксперименте активно отбирались особи с покладистым характером, и за 59 лет произошла замечательная трансформация.

«Начиная с популяции диких лис, в течение шести поколений (6 лет для этих лис, поскольку они размножаются ежегодно) отбор исключительно по кротости привел к появлению подгруппы лис, которые лизали руки экспериментаторов, их можно было брать на руки и гладить, они скулили, когда люди уходили, и виляли хвостами, когда люди приближались», - писал ученый Ли Алан Дугаткин в статье 2018 года об этом исследовании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com