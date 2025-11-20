закрыть
Лукашенко приказал МТЗ создать «лучший в мире супертрактор»

26
  • 20.11.2025, 17:32
  • 10,438
Лукашенко приказал МТЗ создать «лучший в мире супертрактор»

Пока же белорусы матерят конструкторов.

При назначении Тараса Мурога новым генеральным директором предприятия Минского тракторного завода Александр Лукашенко заявил:

«Вам «разминка» будет в начале января, когда вам придется в том числе и передо мной отчитаться вместе с правительством, какие у вас результаты и сколько у вас на складах тракторов. И почему вы их не продали».

Диктатор утверждает, что в белорусских тракторах «нуждается весь мир». «Продавайте. Если чего-то не получается в какой-то период времени, займитесь качеством. Произведите супертрактор, который лучший в мире, и чуть-чуть дороже его продадите. Я, например, вижу выход из существующего положения именно в этом», — подчеркнул узурпатор Лукашенко.

А пока сумасшедший диктатор Лукашенко мечтает о «супертракторе», сайт Charter97.org напоминает, как белорусы в действительности относятся к продукции МТЗ:

Осторожно, нецензурная лексика

@kolxozkirovech

Мтз Т150 ЮМЗ

♬ оригинальный звук - user36232454452

