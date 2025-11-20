Армия Путина истекает кровью под Покровском 1 20.11.2025, 17:41

Украинская армия ежедневно наносит противнику сокрушительные удары.

Российские войска продолжают давить на двух направлениях — под Покровском и в Запорожской области. Несмотря на отдельные продвижения и захват нескольких сел, цена этих успехов стремительно растет. Украинская армия ежедневно наносит противнику серьезные потери, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Главная цель Москвы — захват Покровска, важного логистического узла. Город почти уничтожен годом боев, но остается ключевым для обороны. Российские силы пытаются прорвать истощенные линии, однако украинские подразделения, включая спецназ под руководством главы ГУР Кирилла Буданова, наносят тяжелые удары. По данным Генштаба Украины, за последние дни «нейтрализовано» сотни российских военных и уничтожено большое количество техники. С августа 2025 года на направлении Очеретиного ликвидировано около 19 270 российских солдат и почти 1 500 единиц вооружения.

На юге Россия сообщила о захвате Малой Токмачки и Ровнополя. Но украинская Южная оборона за сутки нанесла один из самых тяжелых ударов: более 300 ликвидированных оккупантов, свыше 50 единиц техники уничтожены, сбито 26 дронов-«Шахедов» и ликвидировано несколько команд операторов БПЛА.

Российские попытки «продавить» тонкие участки обороны превращаются в огромные потери, тогда как украинские войска ведут контратаки и продолжают удерживать ключевые позиции. Всего в районе Покровска уже освобождено 189 км² территории.

Битва все больше превращается в противостояние на истощение. Либо Россия исчерпает живую силу, либо украинские войска вынуждены будут отступить из-за предельной нагрузки. Пока что Украина демонстрирует, что битва далека от завершения.

