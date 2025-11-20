В Беларуси не стало сразу трех железнодорожных станций

В Беларуси не стало сразу трех железнодорожных станций3
- 20.11.2025, 17:44
Что произошло?
Очередное обновление произошло в бюллетене «Изменения наименований географических объектов Республики Беларусь». Так, согласно ему, в стране «исчезли» сразу три ж/д станции. Точнее, они поменяли свой статус.
Теперь станции Берестовица (Берестовицкий район Гродненской области), Мальковичи (Ганцевичский район Брестской области) и Скрибовцы (Щучинский район Гродненской области) превратились в простые разъезды.
Не только станции
Другие изменения касаются населенного пункта и разъезда.
Так, по состоянию на 20 ноября 2025-го агрогородок Онисковичи в Кобринском районе Брестской области стал деревней, а разъезд Выгода в Дятловском районе Гродненской области – остановочным пунктом.
Статус станции означает, что на ней есть путевое развитие (несколько путей – больше, чем на перегоне между остановками), пост электрической централизации с пультом дежурного по станции, система сигнализации, централизации и блокировки, кассы и зал ожидания.
Кроме того, тут производят погрузку и выгрузку багажа и грузов. На остановочных пунктах и тем более разъездах всего этого может не быть.