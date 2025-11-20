закрыть
У России возникла большая проблема на Донбассе

6
  • 20.11.2025, 17:54
  • 11,504
У России возникла большая проблема на Донбассе

Пропаганда дала сбой.

Российская пропаганда дала сбой: представитель оккупационных структур «ДНР» Александр Кофман открыто признал, что Москва захватывает территории, где почти не осталось ни населения, ни инфраструктуры, пишет «Диалог.UA».

По его словам, оккупированные территории превращаются в демографическую пустыню — итог тяжелейших боев и чудовищных потерь России.

Оккупанты сами признают: «Жителей не будет» Во всплеске откровенности Кофман публично пожаловался, что Россия получает «наследство» в виде территорий, где остались лишь глубоко пожилые люди, инвалиды, алкоголики и наркоманы, к тому же территория заминирована, дома развалены. Он заявил, что после многомесячных кровавых наступлений и десятков тысяч убитых россиян Москва захватывает обезлюдевшие населенные пункты.

«Кто нам остается? Глубокие старики и инвалиды… И абсолютно маргинальные слои населения, алкоголики и наркоманы. Жителей не будет. И это геополитическая катастрофа, с которой мы ничего сделать не можем», — сказал Кофман.

По его словам, это результат того, что Украина эвакуирует людей из зон боевых действий, спасая мирных граждан. Оккупационные власти же получают руины и демографический провал. Тем самым он фактически признал крах главной цели российской агрессии: идея «Новороссии» рассыпается, потому что захваченные территории попросту некому будет заселять.

