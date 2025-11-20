закрыть
21 ноября 2025, пятница
Пьяный мотоциклист пытался уйти от ГАИ

4
  • 20.11.2025, 18:04
  • 4,812
Пьяный мотоциклист пытался уйти от ГАИ

Видео погони.

Инцидент произошел днем 9 ноября в Клецком районе, в агрогородке Зубки. Внимание наряда ГАИ привлек мотоцикл Minsk без регистрационного знака. Однако это были не все нарушения, которые удалось выявить.

Сигнал об остановке мотоциклист проигнорировал и продолжил движение, после чего началось преследование. Но скрыться ему не удалось: водитель был остановлен, им оказался 38-летний житель Столбцовского района. К слову, физическое состояние мотоциклиста вызвало подозрение у инспекторов, сообщает ГАИ Минской области. Также отмечается, что за попытку скрыться водитель был доставлен в изолятор временного содержания.

В результате медицинского освидетельствования в крови мужчины обнаружено 1,05 промилле алкоголя. Он был отстранен от управления транспортом, а мотоцикл помещен на охраняемую стоянку.

— В отношении нарушителя составлено 6 протоколов, в том числе за управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие водительского удостоверения соответствующей категории, а также невыполнение требований об остановке, по которым установлена ответственность в виде лишения права управления сроком на 5 лет и штраф 8400 белорусских рублей, — рассказала Госавтоинспекция.

