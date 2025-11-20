закрыть
Синоптики предупредили белорусов о гололедице и мокром снеге

  • 20.11.2025, 18:21
Синоптики предупредили белорусов о гололедице и мокром снеге

Ночью осадки по всей стране, утром — туман.

В Беларуси 21 ноября будет преобладание облачной погоды, днем преимущественно по юго-восточной половине возможны осадки (дождь, мокрый снег). Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью на большей части территории ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами возможны туман, гололед. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем будет от нуля до плюс 6 градусов.

