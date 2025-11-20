WSJ: Любимый фельдмаршал Трампа усиливается влияние в Пакистане 1 20.11.2025, 18:26

1,874

Сайед Асим Мунир

Фактически статус Асима Мунира уже приравнивается к президентскому.

После недавнего краткого столкновения с Индией он стал лишь вторым в истории Пакистана офицером, удостоенным звания фельдмаршала, а затем восстановил отношения с президентом США Дональдом Трампом, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне этих событий Пакистан принял 27-ю поправку к конституции, которая создает новую должность руководителя всех трех видов вооруженных сил и предоставляет Муниру пожизненный иммунитет от преследования. Фактически его статус приравнивается к президентскому.

Армия традиционно является ключевой силой в политической системе страны, балансирующей между военным правлением и гражданскими правительствами, опирающимися на поддержку военных. Эксперты отмечают, что поправка лишь юридически закрепляет существующее положение дел.

Мунира назначили в 2022 году, и его срок должен был закончиться в 2027-м. Новая должность продлит его влияние как минимум еще на пять лет и позволит сохранять полномочия даже после формального ухода в отставку.

Его укрепление позиций стало разворотом после периода напряженности, когда бывший премьер Пакистана Имран Хан уволил Муниpa с поста главы разведки. Хан позже был отстранен, арестован в 2023 году, а его сторонники столкнулись с жестким подавлением протестов.

Параллельно власть провела масштабную судебную реформу, существенно ослабив Верховный суд, что исключает возможность пересмотра дел Хана.

На фоне внутренних потрясений Пакистан улучшил отношения с США. Трамп высоко оценил передачу Вашингтону подозреваемого в организации взрыва в Кабуле в 2021 году, что, по мнению аналитиков, стало переломным моментом в отношениях двух стран.

Наблюдатели считают, что именно Мунир стоит за новым геополитическим курсом Исламабада, который совпал с ростом его личной власти.

