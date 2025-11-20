Белорусские священники РПЦ просят чиновников снизить плату за отопление храмов 22 20.11.2025, 18:31

Неподъемные тарифы бьют даже по церквям.

Снизить плату за отопление храмов — с такой просьбой пришли священники Жлобинского района на прием к председателю областного Совета депутатов, члену Совета Республики Екатерине Зенкевич.

Они попросили на областном уровне рассмотреть вопрос о снижении тарифа на теплоснабжение памятников архитектуры — храмов Пиревичского Всех Святых и Стрешинского Свято-Покровского, заметило издание «Флагшток». Глава облсовета ничего конкретного священникам не ответила, заявив, что «этот вопрос требует дополнительного рассмотрения совместно с соответствующими службами на уровне области». Однако она пообещала »взять его под личный контроль».

Храмы в Пиревичах и Стрешине довольно крупные, а верующих там, видимо, немного, поэтому пожертвований на оплату отопления недостаточно.

