Американец взял в плен солдат РФ в Серебрянском лесу 8 20.11.2025, 18:34

Он обращался к оккупантам на украинском языке, так как не понимает русского.

Американский доброволец Брюс взял россиян в плен в Серебрянском лесу в Луганской области вместе с побратимами в составе штурмовой группы 63-й ОМБр ВСУ. При этом он обращался к оккупантам на украинском языке и говорил им, что не понимает русского.

Видео захвата российских пехотинцев в плен в Серебрянском лесничестве опубликовала 20 ноября на странице в Facebook пресс-служба 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Стальные львы». В бригаде рассказали, что Брюс с побратимами взяли в плен четырех оккупантов.

«Зацените уровень украинского языка американского воина и особенно его вежливость — даже россияне удивились», — отметили в 63-й ОМБр.

На видео американец на украинском языке кричит оккупанту, чтобы он показал руки, и призывает сдаться.

«Ты будешь жить! Хорошо-хорошо, сюда! Хорошо, не стреляю! Сюда, ко мне! Сюда, или я буду бить тебя!», — говорит в видео доброволец.

После этого к нему с поднятыми руками выходят российские военнослужащие.

«На колени, пожалуйста», — говорит им американский боец.

Когда оккупант жалуется, что не может завернуть руку за спину из-за обломков, Брюс отвечает, что не понимает его.

«Я американец, я не очень понимаю русский язык», — объяснил доброволец оккупантам на украинском, когда брал их в плен в блиндаже.

