Bloomberg: ЕС готовит новые санкции против «теневого флота» России
- 20.11.2025, 18:54
- 1,982
Польша предложила новые правила и координацию.
Европейский Союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против тех, кто способствует деятельности так называемого «теневого флота» России.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По информации агентства, на встрече в четверг министры иностранных дел ЕС рассматривают возможность усиления взаимодействия со странами, которые регистрируют суда «теневого флота», чтобы бороться с этими кораблями.
Министры обсуждают, «что еще мы можем сделать с «теневым флотом», поскольку он действительно влияет на доходы России для финансирования этой войны», – сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на встречу в четверг.
В документе, распространенном перед встречей, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, Польша предложила новые правила и координацию, в частности по таким сложным вопросам, как разрешение властям подниматься на борт судна.
Согласно документу, ЕС провел широкую дипломатическую работу с государствами, которые регистрируют суда, и «в значительной степени добился успеха» в убеждении многих из них отменить регистрацию этих судов.
Варшава также предложила привлечь портовые и прибрежные государства, а также организации, которые способствуют деятельности судов «теневого флота».
Любые новые меры, которые обсуждаются, станут частью 20-го пакета санкций ЕС, заявили источники, высказавшиеся на условиях анонимности.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорит, что в ЕС рассчитывают финализировать 20-й пакет санкций против России до конца 2025 года.