Зима через 10 дней 2 Алексей Копытько

20.11.2025, 18:58

Алексей Копытько

Что мы имеем прямо сейчас?

На земле. Россия взрывает железную дорогу в Польше. Польский министр обороны характеризует текущее состояние с РФ — между войной и миром.

На воде. Российский разведывательный (официально — «научно-исследовательский») корабль «Янтарь» ходит по кромке британских вод к северу от Шотландии, периодически вторгаясь, и слепит лазером пилотов британского самолета, осуществляющего сопровождение. Министр обороны Британии Джон Гили говорит о необходимости подготовки «военных вариантов», потому что россияне открыто шпионят и дразнят.

В воздухе. Тут широкий спектр — от третирования Литвы воздушными шарами до глушения сигналов гражданских авиалайнеров и провокаций военных самолетов РФ, в первую очередь — на Балтике. Плюс террор дронами европейских аэропортов. Ну, и воздушные атаки, из-за которых эвакуируют села в Румынии.

В космосе. Немецкие издания публикуют материал, что российские спутники неоднократно приближались к немецким на дистанцию, с которой возможен перехват сигнала. Глава Космического командования Бундесвера генерал Михаэль Траут заявил, что Россия действительно обладает возможностями угрожать и создавать проблемы в космосе, Кремль тестирует реакцию. Аналогичные заявления о вредоносных действиях россиян в космосе месяц назад сделал глава Космического командования Британии.

В киберсфере. Американцы вчера в надцатый раз ввели санкции против очередных российских физических и юридических лиц, которые представляют киберугрозу для США.

В когнитивной сфере. Длиннющий список активных мероприятий России с целью повлиять на настроения и процесс принятия решений. Задействованы медиа, соцсети, деятели культуры, спортсмены, ученые, «российская оппозиция» и др.

Итого: наблюдаем состояние мультидоменной агрессии, когда еще не война, но уже не мир. Буквально во всех доменах противоборства, которые сейчас выделяют военные теоретики и практики, Кремль наращивает подпороговые операции.

Возникает риторический вопрос: если Украина пойдет на уступки, которых от нас требуют, прекратит ли Россия указанные действия и с какой радости? Если она может это творить и безнаказанно творит?

Вчера министр обороны Италии Гвидо Крозетто представил большой алармистский документ и некоторый перечень мер по усилению защиты от российской гибридной агрессии. Его вывод — Европа подвергается гибридному нападению, более чем пора шевелиться.

Различные официальные — военные и гражданские — лица подчеркивают, что прямая угроза исходит из Калининградской области. В частности, глава концерна Airbus отмечает ядерный характер этой угрозы, призывая Европу развернуть адекватный ядерный ответ.

Начальник ГУР Кирилл Буданов вчера сказал, что срок российского вторжения в страны ЕС/НАТО — не более 2-3 лет после окончания горячей фазы в Украине. По сугубо прагматичным причинам: если дольше — РФ растеряет накопленный потенциал и боевой опыт. Европа же ориентируется быть готовой к отражению агрессии с 2030 года.

Месяц назад глава французского генштаба Фабьен Мандон заявил, что Россия точно нападёт, если поверит в неготовность Европы (Франции) себя защищать. Хотя Европа обладает значительно бОльшими человеческими и военными ресурсами.

На контрасте выступает товарищ Орбан, который повторяет тезис о превосходстве Европы и указывает, что Россия не может справиться даже с Украиной. Поэтому угроза иллюзорна. Орбан не глупый, он просто лукавит.

Разница в том, что Кремль, обладая меньшими ресурсами, демонстрирует волю их применять.

Украина, обладая в разы меньшими ресурсами, чем Россия, и на порядки уступая Европе, демонстрирует волю биться в максимально неблагоприятных условиях.

Именно на подрыв воли Украины к сопротивлению сейчас направленны основные усилия противника.

Что с коллективной волей в Европе? Ничего хорошего.

Пора включаться по-настоящему.

Например, силой остановить российский нефтяной экспорт через Балтику. Иначе уверенность Кремля будет только расти.

Алексей Копытько, Facebook

