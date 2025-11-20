Зима через 10 дней

Зима через 10 дней2
- Алексей Копытько
- 20.11.2025, 18:58
- 7,720
Что мы имеем прямо сейчас?
На земле. Россия взрывает железную дорогу в Польше. Польский министр обороны характеризует текущее состояние с РФ — между войной и миром.
На воде. Российский разведывательный (официально — «научно-исследовательский») корабль «Янтарь» ходит по кромке британских вод к северу от Шотландии, периодически вторгаясь, и слепит лазером пилотов британского самолета, осуществляющего сопровождение. Министр обороны Британии Джон Гили говорит о необходимости подготовки «военных вариантов», потому что россияне открыто шпионят и дразнят.
В воздухе. Тут широкий спектр — от третирования Литвы воздушными шарами до глушения сигналов гражданских авиалайнеров и провокаций военных самолетов РФ, в первую очередь — на Балтике. Плюс террор дронами европейских аэропортов. Ну, и воздушные атаки, из-за которых эвакуируют села в Румынии.
В космосе. Немецкие издания публикуют материал, что российские спутники неоднократно приближались к немецким на дистанцию, с которой возможен перехват сигнала. Глава Космического командования Бундесвера генерал Михаэль Траут заявил, что Россия действительно обладает возможностями угрожать и создавать проблемы в космосе, Кремль тестирует реакцию. Аналогичные заявления о вредоносных действиях россиян в космосе месяц назад сделал глава Космического командования Британии.
В киберсфере. Американцы вчера в надцатый раз ввели санкции против очередных российских физических и юридических лиц, которые представляют киберугрозу для США.
В когнитивной сфере. Длиннющий список активных мероприятий России с целью повлиять на настроения и процесс принятия решений. Задействованы медиа, соцсети, деятели культуры, спортсмены, ученые, «российская оппозиция» и др.
Итого: наблюдаем состояние мультидоменной агрессии, когда еще не война, но уже не мир. Буквально во всех доменах противоборства, которые сейчас выделяют военные теоретики и практики, Кремль наращивает подпороговые операции.
Возникает риторический вопрос: если Украина пойдет на уступки, которых от нас требуют, прекратит ли Россия указанные действия и с какой радости? Если она может это творить и безнаказанно творит?
Вчера министр обороны Италии Гвидо Крозетто представил большой алармистский документ и некоторый перечень мер по усилению защиты от российской гибридной агрессии. Его вывод — Европа подвергается гибридному нападению, более чем пора шевелиться.
Различные официальные — военные и гражданские — лица подчеркивают, что прямая угроза исходит из Калининградской области. В частности, глава концерна Airbus отмечает ядерный характер этой угрозы, призывая Европу развернуть адекватный ядерный ответ.
Начальник ГУР Кирилл Буданов вчера сказал, что срок российского вторжения в страны ЕС/НАТО — не более 2-3 лет после окончания горячей фазы в Украине. По сугубо прагматичным причинам: если дольше — РФ растеряет накопленный потенциал и боевой опыт. Европа же ориентируется быть готовой к отражению агрессии с 2030 года.
Месяц назад глава французского генштаба Фабьен Мандон заявил, что Россия точно нападёт, если поверит в неготовность Европы (Франции) себя защищать. Хотя Европа обладает значительно бОльшими человеческими и военными ресурсами.
На контрасте выступает товарищ Орбан, который повторяет тезис о превосходстве Европы и указывает, что Россия не может справиться даже с Украиной. Поэтому угроза иллюзорна. Орбан не глупый, он просто лукавит.
Разница в том, что Кремль, обладая меньшими ресурсами, демонстрирует волю их применять.
Украина, обладая в разы меньшими ресурсами, чем Россия, и на порядки уступая Европе, демонстрирует волю биться в максимально неблагоприятных условиях.
Именно на подрыв воли Украины к сопротивлению сейчас направленны основные усилия противника.
Что с коллективной волей в Европе? Ничего хорошего.
Пора включаться по-настоящему.
Например, силой остановить российский нефтяной экспорт через Балтику. Иначе уверенность Кремля будет только расти.
Алексей Копытько, Facebook