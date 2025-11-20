YouTube может превратиться в мессенджер 3 20.11.2025, 19:14

2,870

Эксперимент уже доступен ограниченному числу пользователей в Ирландии и Польше.

Google объявила о запуске нового эксперимента на платформе YouTube, предусматривающего возможность обмениваться видеороликами и обсуждать их непосредственно в мобильном приложении. Функция распространяется на все форматы контента YouTube, включая стандартные видео, Shorts и прямые трансляции.

Сейчас эксперимент доступен ограниченному числу пользователей в возрасте от 18 лет в Ирландии и Польше. В компании уточняют, что участники тестирования также сохранят возможность делиться видео через сторонние приложения, как и ранее. При этом Google отмечает, что отправленные сообщения могут проходить автоматическую проверку на соответствие правилам сообщества, особенно если обнаруживается контент, потенциально способный причинить вред.

У тестеров появится новый раздел «Сообщения». Для отправки ролика другому пользователю необходимо нажать на значок уведомлений, выбрать опцию «Пригласите других пользователей для обмена видео» и отправить приглашение со ссылкой. Получатель может принять или отклонить запрос. После подтверждения обмен контентом и сообщениями будет происходить напрямую в приложении YouTube. Ссылки-приглашения действуют в течение семи дней с момента создания.

Google пока не раскрывает сроки возможного расширения тестирования или внедрения функции для более широкой аудитории.

