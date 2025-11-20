США хотят передать Германии командование НАТО в Европе 5 20.11.2025, 19:16

4,350

Впервые за 70 лет.

Администрация США хотела бы, чтобы Германия взяла командование силами НАТО в Европе. Об этом во время Берлинской конференции по безопасности 18 ноября сказал посол США в Альянсе Мэтью Уитакер, его процитировало The Times.

Он отметил, что это долгосрочная амбициозная цель Вашингтона на фоне того, что Европа берет на себя большую ответственность за свою оборону.

СМИ отметило, что Белый дом впервые рассмотрел такую возможность весной после возвращения к власти Дональда Трампа. Тогда высокопоставленные республиканцы в Конгрессе отговорили президента, о чем их попросили европейские дипломаты.

Уитакер похвалил Германию за поддержку повышения оборонных расходов и назвал Берлин «ярким примером» для других союзников, призвав их «активизироваться» и подражать ФРГ в «усилении сдерживающей способности Альянса и... поддержке Украины», говорится в статье.

На вопрос, не повлечет ли военно более сильная Европа осложнений для США, он ответил, что с нетерпением ждет дня, когда Германия придет в США и заявит о своей готовности перенять командование силами НАТО в Европе. По мнению Уитакера, до этого еще далеко, но он «с нетерпением ждет этих дискуссий». Дипломат предположил, что это может произойти «через 15 лет, а может быть, и раньше».

The Times обратило внимание, что такое заявление Уитакера «вызвало шок» у немецкого генерала НАТО Вольфганга Виена, сидевшего рядом с ним. Он сказал, что «удивлен услышанной информацией», и что Германия пока не рассматривает позицию главнокомандующего силами НАТО в Европе для себя.

Автор статьи отметил, что на протяжении всей истории Альянса пост главнокомандующего силами НАТО в Европе неизменно в течение 70-ти лет занимал генерал США. Это объяснялось тем, что в случае войны командующий должен контролировать масштабное развертывание американских войск, потенциально включающее ядерное оружие, и поэтому нуждается в тесных отношениях с президентом США и его полном доверии.

