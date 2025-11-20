Лукашенко хочет продавать Европе воздух 19 20.11.2025, 19:46

15,904

Узурпатор живет в параллельной реальности.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь дарит «вонючей Европе» воздух. Правда ли воздух в Беларуси настолько чище, чем у соседей, разбиралась Deutsche Welle.

Недалек тот час, когда Европа будет платить Беларуси за чистый свежий воздух, который образуется от сберегаемых в стране лесов и болот. Такую мысль Александр Лукашенко высказал во время посещения Березинского биосферного заповедника 31 октября.

По его мнению, в ЕС «всего этого практически нет», а ветер «все это добро в виде чистого воздуха» уносит туда. «И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от бога», — заявил Лукашенко. В то же время Лукашенко поручил развивать производства по деревообработке в Березинском заповеднике.

Не Беларусь дарит воздух Европе, а Европа — Беларуси

Заявления Лукашенко о дарении Европе воздуха химик и приглашенный исследователь Института глобальных катастрофических рисков (CGRI) Сергей Бесараб называет «полным абсурдом». Но если даже отнестись к этому заявлению серьезно, то выходит, что Лукашенко не знает базовых основ климатологии и географии, известных всем со школы, продолжает эксперт.

«Атмосфера динамичная, постоянно обновляющаяся единая система. Воздух постоянно перемешивается, его течение непредсказуемо. Сейчас он над Березинским заповедником, а прошел час — и он уже над Смоленском или Варшавой», — отмечает Бесараб.

Утверждение о том, что Беларусь «дарит воздух» Европе неверно, скорее наоборот — европейцы дарят белорусам воздух, говорит эксперт в области изменения климата Анна Скриган.

«Беларусь расположена в умеренных широтах, и здесь господствует западный перенос. Это означает, что преобладающее количество ветров и их повторяемость, то есть количество дней с этими ветрами, — это северо-западные, западные и юго-западные ветры».

Насколько чистый воздух в Беларуси?

Если верить белорусским госданным, воздух в Беларуси действительно чистый. Согласно Ежегоднику состояния атмосферного воздуха за 2024 год, опубликованного Минприроды, общая картина состояния атмосферного воздуха большинства промышленных центров Беларуси достаточно благополучна.

«Состояние воздуха в населенных пунктах, где расположены автоматические станции непрерывного измерения, содержание приоритетных загрязняющих веществ оценивалось в основном как очень хорошее, хорошее и умеренное. Доля периодов с удовлетворительным, плохим и опасным качеством атмосферного воздуха была незначительна», — сообщается в ежегоднике.

Согласно данным швейцарской организации мониторинга воздуха IQAir, которые в любой момент можно проверить на сайте, на момент написания этой статьи индекс качества воздуха в белорусских городах оценивался как средний: в Минске — 62, в Гомеле — 58, в Гродно — 58, а в Бресте — 77 (значение индексов: хорошо (0−50), средне (51−100), опасно (301+)).

При этом нужно учитывать, что только данные из Бреста мониторинг получает от наземной станции — на сайте обозначено, что это анонимный контрибьютор на улице Махновича, 13. В остальных случаях это данные «на основе смоделированной информации со спутников в условиях отсутствия наземного датчика». Для сравнения, в столицах соседей Беларуси данные похожие: в Вильнюсе — 61, Варшаве — 66, в Риге — 78, в Киеве — 62.

Нельзя сказать, что воздух в Минске чище, чем в Варшаве

Как объясняет Анна Скриган, оценка качества воздуха производится в соответствии со стандартами таких замеров, где проверяется воздух на предельно допустимую концентрацию загрязняющих веществ (ПДК). «Однако подход в Беларуси отличается от европейского, где меньше используют ПДК, а больше используют оценку рисков для здоровья».

В качестве белорусской статистики по экологии эксперт сомневается. «В основном анализы дорогие, да и нет одного анализа, который позволил бы провести изменения всех примесей в атмосфере и сделать общую оценку загрязнения атмосферы».

Кроме того, сказать однозначно, что в Минске качество воздуха выше, чем в Варшаве, нельзя. «Во-первых, у нас разные подходы к измерению. Во-вторых, нет интегрального показателя, и, в-третьих, качество воздуха — локальный показатель, который зависит от многих причин».

Что касается распространенного стереотипа о том, что белорусские леса — это «легкие Европы», Анна Скриган поясняет, что европейский кислород «производят» не белорусские леса, а, скорее, болота. «Леса в Беларуси не находятся в состоянии устойчивого сообщества, когда они генерируют кислород. Особенно если мы возьмем в расчет заготовку древесины, то чаще леса выделяют углекислый газ».

В воздухе Беларуси в два раза больше выбросов, чем в Европе

В свою очередь Сергей Бесараб ссылается на рейтинг Pollution Index ресурса Numbeo, который наглядно сравнивает уровень глобального загрязнения: согласно ему, в Беларуси средний уровень загрязненности, а в Европе он низкий. Кроме того, указывает эксперт, по данным Программы развития ООН в Беларуси, уровень выбросов вредных веществ в стране составляет 130 кг на человека в год, а в ЕС — 80 кг, то есть в Беларуси он в два раз выше.

Так что, по словам Сергея Бесараба, в Беларуси воздух далеко не чистый — старое советское оборудование, нет модернизации очистных сооружений, присутствуют выхлопы оксидов серы, выхлопы автомобилей — оксиды азота. «Думаю, что когда Лукашенко слушали белорусы, например, из Светлогорска или Новополоцка, то у них, наверное, слезы текли, потому что там крайне тяжелое состояние с воздухом. В отличие от Европы, которая десятилетиями вкладывалась в зеленую повестку и минимизацию выбросов».

Кроме того, в Европе довольно жесткие стандарты относительно допустимых выборов в атмосферу, которые применяются к предприятиям и промышленности. «Европа в этом плане абсолютный эталон, там жесткий подход. В Беларуси все непрозрачно — где-то по стандартам ориентируются на Европу, а где-то просто обновляются советские нормативы, и нет никакого объяснения, откуда те или иные цифры берутся».

Можно ли вообще рубить древесину в Березинском заповеднике?

После возмущений о том, что Беларусь «дарит» воздух европейцам, Лукашенко заявил, что «мы должны работать и для себя», даже «там, где запрещено», и поручил тиражировать в Беларуси небольшие производства по переработке древесины. Эксперт в области изменения климата Анна Скриган объясняет, что Березинский заповедник — это эталонная природная территория, входящая в международную систему биосферных заповедников, в которой сохранились в первозданном виде первичные леса Беларуси.

«Любой заповедник имеет три зоны: в одной разрешена определенная хозяйственная деятельность, вторая зона — переходная и третья — ядро заповедников, где запрещены любые вторжения в экосистему. И если даже вырубка будет производиться в разрешенной зоне, совсем не ясно, как это отразится на остальной части заповедника и на экосистеме, ведь это влияет на гидрологию территории, миграцию животных и так далее. Как эколог могу сказать, что это будет кощунство, там ни в коем случае нельзя рубить лес», — говорит Скриган.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com