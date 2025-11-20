Во втором российском регионе отменили выплату «гробовых» денег

Во втором российском регионе отменили выплату «гробовых» денег4
- 20.11.2025, 19:56
- 9,020
Из-за проблем с бюджетом.
Из-за проблем с бюджетом правительство Хакасии отменило выплату из региональной казны семьям погибших на войне в Украине военных, которая составляла 1,1 млн рублей. Когда именно приостановили выдачу «гробовых», неизвестно, но ввели пособие еще в сентября 2022 года, пишет «Сибирь.Реалии». Ранее выплату отменяли в Забайкалье.
Накануне об отсутствии «гробовых» сообщила глава «Народного фронта» в Хакасии Ксения Буганова. Она отметила, что эта выплата помогала семьям «организовать достойные похороны» погибшим «героям СВО», пока их семьи ждут федеральные и страховые посмертные пособия, размер которых доходит до 13,5 млн рублей. Источник «Сибирь.Реалии», близкий к аппарату правительства Хакасии, отметил, что власти региона ранее не афишировали наличие «гробовой» выплаты.
В 2024 году правительство республики выделило на материальную помощь участникам войны почти 600 млн рублей, сообщал глава региона Валентин Коновалов. В текущем году эта сумма упала до 287 млн рублей.
Ранее власти Забайкалья приостанавливали выплату «гробовых» в регионе. После этого руководство края подверг критике генпрокурор РФ Игорь Краснов. В июне глава региона Александр Осипов отправил правительство в отставку и заявил, что «нельзя просто сидеть, отговариваясь, что нет каких-то денег». Размер выплаты в Забайкалье достигал 1 млн рублей на семью и по 300 тысяч на каждого ребенка.
Семьям погибших участников «СВО» выплачивают несколько единовременных пособий, включая выплату супруге при ее наличии, или совершеннолетним детям, или родителям. Также семьям сразу предоставляется президентская выплата в размере 5 млн рублей. Если же до этого умерший уже получил 3 млн рублей за ранение, то его семье перечислят только 2 млн. Кроме того, семье погибшего должны предоставить страховую выплату в несколько миллионов от «Согаза».