Во втором российском регионе отменили выплату «гробовых» денег 4 20.11.2025, 19:56

9,020

Из-за проблем с бюджетом.

Из-за проблем с бюджетом правительство Хакасии отменило выплату из региональной казны семьям погибших на войне в Украине военных, которая составляла 1,1 млн рублей. Когда именно приостановили выдачу «гробовых», неизвестно, но ввели пособие еще в сентября 2022 года, пишет «Сибирь.Реалии». Ранее выплату отменяли в Забайкалье.

Накануне об отсутствии «гробовых» сообщила глава «Народного фронта» в Хакасии Ксения Буганова. Она отметила, что эта выплата помогала семьям «организовать достойные похороны» погибшим «героям СВО», пока их семьи ждут федеральные и страховые посмертные пособия, размер которых доходит до 13,5 млн рублей. Источник «Сибирь.Реалии», близкий к аппарату правительства Хакасии, отметил, что власти региона ранее не афишировали наличие «гробовой» выплаты.

В 2024 году правительство республики выделило на материальную помощь участникам войны почти 600 млн рублей, сообщал глава региона Валентин Коновалов. В текущем году эта сумма упала до 287 млн рублей.

Ранее власти Забайкалья приостанавливали выплату «гробовых» в регионе. После этого руководство края подверг критике генпрокурор РФ Игорь Краснов. В июне глава региона Александр Осипов отправил правительство в отставку и заявил, что «нельзя просто сидеть, отговариваясь, что нет каких-то денег». Размер выплаты в Забайкалье достигал 1 млн рублей на семью и по 300 тысяч на каждого ребенка.

Семьям погибших участников «СВО» выплачивают несколько единовременных пособий, включая выплату супруге при ее наличии, или совершеннолетним детям, или родителям. Также семьям сразу предоставляется президентская выплата в размере 5 млн рублей. Если же до этого умерший уже получил 3 млн рублей за ранение, то его семье перечислят только 2 млн. Кроме того, семье погибшего должны предоставить страховую выплату в несколько миллионов от «Согаза».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com