Военные КНДР пересекли границу с Южной Кореей 20.11.2025, 20:09

Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы.

Группа военнослужащих КНДР ненадолго пересекла военную демаркационную линию, разделяющую Северную и Южную Корею. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, северокорейские солдаты выполняли инженерные работы в непосредственной близости от границы. В ходе этих действий они случайно вышли за демаркационную линию. После того как южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы, граждане КНДР вернулась на территорию своей страны.

Неизвестно, сколько именно человек пересекли границу и имели ли они при себе оружие.

По информации агентства, в этом году было около 10 аналогичных инцидентов.

