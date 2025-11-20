Военные КНДР пересекли границу с Южной Кореей
Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы.
Группа военнослужащих КНДР ненадолго пересекла военную демаркационную линию, разделяющую Северную и Южную Корею. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, северокорейские солдаты выполняли инженерные работы в непосредственной близости от границы. В ходе этих действий они случайно вышли за демаркационную линию. После того как южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы, граждане КНДР вернулась на территорию своей страны.
Неизвестно, сколько именно человек пересекли границу и имели ли они при себе оружие.
По информации агентства, в этом году было около 10 аналогичных инцидентов.