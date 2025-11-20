Белорусы продолжают удивляться счетам за ЖКУ 6 20.11.2025, 20:16

Некоторым неожиданно посчитали по «тунеядским» тарифам.

Многодетная белоруска рассказала в TikTok, как ей за октябрь выставили счета за ЖКУ в двухкомнатной квартире в Бобруйске по полным тарифам. В комментариях под видео нашлись и другие похожие истории, когда белоруски, которые воспитывают детей до семи лет, получили «тунеядские» жировки. Тем временем госСМИ сообщают, что белорусок с детьми ошибочно включают в базу «тунеядцев», передает «Зеркало».

«Воспитываю ребенка-инвалида, и я попала в категорию тех, кому пришла квитанция на коммуналку (по полным тарифам. — Прим. ред.). Без воды вышло 200 рублей. Я, на минуточку, нахожусь в отпуске по уходу за ребенком», — рассказала тиктокерша. Она также уточнила, что у нее открыта также компания в Бобруйске по продаже средств по уходу, в штате значатся минимум три человека, за которых уплачиваются налоги.

«Я ночь не спала (из-за счета в жировке. — Прим. ред.). В расчетно-справочном центре по телефону мне сказали, что такого не может быть, чтобы кто-то взял и ошибся (в расчетах платы за ЖКУ)», — уточнила тиктокерша. Она также рассказала, что бобруйская квартира считается совместно нажитым имуществом с бывшим супругом. После развода за ним осталась «маленькая доля» жилья, но у каждого из них свой лицевой счет плательщика.

«Они (коммунальники. — Прим. ред.) почему-то его вписали ко мне в квитанцию, — отметила белоруска и уточнила, что у ее семьи также есть квартира в Минске. — Что это такое, это меня доводит до нервного срыва. Это меня доводит до ручки».

«То же самое — ребенок-инвалид, и я оказались в базе „тунеядцев“. Сказали — извините, но заплатите. А мы потом перерасчет сделаем», — написала под видео минчанка.

Один из комментаторов вспомнил, как в начале 2018 года Лукашенко отменил «налог на тунеядство» после протестов людей из-за этого сбора.

«Было ж уже такое лет 6−7 назад, но народ начал по этому поводу говорить о недовольстве и отменили. Теперь вот опять. Если моя жена сидит дома и воспитывает детей, а я нормально зарабатываю и нам хватает, то какая ж она „тунеядка“?»

Вот некоторые другие комментарии, которые оставили под видео:

«Имеешь две квартиры. Чего ныть?»

«Она не ноет. Она требует справедливости. А вот сколько у нее квартир, никого это волновать не должно. Хоть три квартиры, но коммуналку она должна платить по нормальному тарифу».

«Да не переживайте, это только первый этап. Чуть позже введут 100-процентный тариф, просто постепенно. Проверяют, прокатит или нет. Если прокатит и народ не взбунтуется, покажут, почему государство должно платить за вас. И будете платить все».

«Ошибки есть 100%, мне выставили налог за 2024 год на дом, который удалось построить только в 2025-м».

«Та же ситуация — квартира в долевой собственности: ½ принадлежит мне, по ¼ — дочери и сыну (наследство после смерти бывшего мужа). Все поделили по закону, но один лицевой счет, сын в базе неработающих. Мы с дочерью наш счет выставили полностью, хотя сыну принадлежит ¼ часть. Перерасчет сделать ЖКХ отказывается, ссылаясь на один лицевой счет. В постановлении написано, что мы должны были прислать проект счета (по всей видимости, разделить его. — Прим. ред.)».

«Боже мой, мы платим налог на еду и одежду. А почему я должна платить (ЖКУ по полным тарифам. — Прим. ред.), квартира приватизирована. Это моя квартира».

«По моему мнению, кто-то в стране хочет раздуть этот саботаж. Это просто настоящая раскачка поведения. Все не просто так, жесть. Вы видели на улицах пьющих людей, которых выселили на улицу? Но это еще не все».

Напомним, в прошлом году ввели изменение для белорусок, которые воспитывают ребенка до семи лет или у которых трое и больше несовершеннолетних детей. Чтобы не считаться «тунеядцами», теперь надо фактически проживать в Беларуси — то есть находиться за пределами страны не больше 30 дней в течение одного квартала (как и в случае с огородниками). Исключение — выезд за границу на лечение или оздоровление.

