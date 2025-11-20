закрыть
Названа страна с самой вкусной едой

12
  • 20.11.2025, 20:30
  • 15,604
Названа страна с самой вкусной едой

У белорусов она очень популярна.

Всемирно известный журнал Condé Nast Traveler провел опрос читателей и составил рейтинг стран с самой вкусной едой. В итоге первую строчку занял Таиланд.

Туристы дали этой стране 98,33 балла из 100 возможных. Путешественники отметили не только ее богатое гастрономическое наследие, но и тот факт, что разнообразные и вкусные таиландские блюда всегда подаются с особой теплотой и традиционным гостеприимством.

При этом неважно, идет речь о дорогих ресторанах, уличных кафе или стритфуде.

Кстати, в Таиланде довольно много ресторанов, рекомендованных гидом «Мишлен», включая звездные заведения на Пхукете, в Аюттхае, Бангкоке. По данным CNN, 7 ресторанов Бангкока входят в список 35 лучших в мире.

Из числа популярных у белорусов стран в рейтинге самых вкусных значатся также Турция и Шри-Ланка.

Полный список Condé Nast Traveler 2025 выглядит так:

1. Таиланд

2. Италия

3. Япония

4. Вьетнам

5. Испания

6. Новая Зеландия

7. Шри-Ланка

8. Греция

9. Южная Африка

10. Перу

11. Мальдивы

12. Колумбия

13. Марокко

14. Франция

15. Турция.

