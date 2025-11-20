Названа страна с самой вкусной едой

Названа страна с самой вкусной едой12
- 20.11.2025, 20:30
- 15,604
У белорусов она очень популярна.
Всемирно известный журнал Condé Nast Traveler провел опрос читателей и составил рейтинг стран с самой вкусной едой. В итоге первую строчку занял Таиланд.
Туристы дали этой стране 98,33 балла из 100 возможных. Путешественники отметили не только ее богатое гастрономическое наследие, но и тот факт, что разнообразные и вкусные таиландские блюда всегда подаются с особой теплотой и традиционным гостеприимством.
При этом неважно, идет речь о дорогих ресторанах, уличных кафе или стритфуде.
Кстати, в Таиланде довольно много ресторанов, рекомендованных гидом «Мишлен», включая звездные заведения на Пхукете, в Аюттхае, Бангкоке. По данным CNN, 7 ресторанов Бангкока входят в список 35 лучших в мире.
Из числа популярных у белорусов стран в рейтинге самых вкусных значатся также Турция и Шри-Ланка.
Полный список Condé Nast Traveler 2025 выглядит так:
1. Таиланд
2. Италия
3. Япония
4. Вьетнам
5. Испания
6. Новая Зеландия
7. Шри-Ланка
8. Греция
9. Южная Африка
10. Перу
11. Мальдивы
12. Колумбия
13. Марокко
14. Франция
15. Турция.