21 ноября 2025, пятница, 15:42
Зеленский готовится к встрече с Трампом

12
  • 20.11.2025, 20:43
  • 6,314
Зеленский готовится к встрече с Трампом

Стало известно, что президенты будут обсуждать.

Украинский лидер Владимир Зеленский официально получил от Соединенных Штатов проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

«Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения Президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие», - говорится в заявлении.

У Зеленского отметили, что Украина готова к конструктивному сотрудничеству с США и партнерами в ЕС и мире для достижения мира.

«Президент Украины в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира», - сообщил Офис президента.

