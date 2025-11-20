За сколько часов сейчас можно пройти границу с Польшей на автобусе? 20.11.2025, 22:21

10,734

И платят ли за пересадку поближе?

Пункты пропуска «Бобровники» и «Кузница» на границе с Польшей открылись 18 ноября и работают уже третий день. Значит ли это, что можно забыть о многокилометровых очередях из автобусов и покупке мест поближе к шлагбауму?

Еще в августе, чтобы попасть в Польшу на автобусе через пункт пропуска «Брест» (сопредельный — «Тересполь»), приходилось ждать от 8 до 16 часов. Сейчас же очередей на выезд из Беларуси практически нет. Так, утром 20 ноября в тематическом чате писали, что на пересечение границы уходило четыре−пять часов, пишет «Зеркало».

Одной из тех, кто быстро ее прошел, была Светлана. 19 ноября в 22.20 она села на автобус в Бресте и уже в 2.20 по минскому времени выехала от польских пограничников.

— Итого пройдено почти за четыре часа. Сканер у поляков не работал, вещи не проверяли совсем, — рассказала она. Кстати, днем 20 ноября со сканером все еще были проблемы. Об этом в чате писала Ольга.

Чуть больше времени ушло у Каси. Ее автобус отправлялся ночью 19 ноября. В 5.26 утра он подъехал к белорусскому пункту пропуска, и уже в 10.30, за пять часов, все пассажиры оказались в Польше. А вот Марат, который выезжал днем 19 ноября, оказался в соседней стране быстрее всех. Как написал мужчина в тематическом чате, все заняло 2,5 часа.

Чтобы попасть в Беларусь из Польши через «Брест», судя по чатам, нужно около 6−8 часов. Поэтому, по всей видимости, сохраняется практика пересаживаться в автобусы поближе к шлагбауму. Об этом рассказывала Дарья, которая возвращалась в Минск в ночь на 20 ноября. На границе ее автобус оказался 17-м в очереди.

— Пересела во второй автобус до шлагбаума, — рассказала женщина. За это она заплатила 50 злотых, или примерно 40 рублей по курсу Нацбанка на 20 ноября. Еще одна пользовательница написала, что в их автобус подсаживались за 50 евро (172 рубля).

В итоге Дарья прошла обе границы за четыре часа. А вот у Сони, которая ехала немного позже, ушло пять часов, чтобы оказаться в Беларуси.

При этом ситуация в пункте пропуска постоянно менялась. Об этом рассказывала Наталья вечером 19-го числа:

— Не совсем понимаю ситуацию на выезд из Польши. Писали еще сегодня днем, что проезжали автобусы достаточно быстро. А вот сейчас наш автобус (на 18.00 из Варшавы) оказался 18-м на границе… Откуда столько успело собраться и почему вдруг за полдня такой затор?

«Берестовица»: три-четыре часа

В пункте пропуска «Берестовица» (с польской стороны — «Бобровники») ситуация аналогичная с «Брестом». Попасть в соседнюю страну, как пишут в чатах о пересечении границы, можно за три-четыре часа. Например, так 19 ноября ехала Валерия. По ее словам, с белорусской стороны автобусу даже не пришлось ждать — его сразу отправили на контроль. И всего через три с половиной часа все пассажиры прошли контроль польской таможни. Участники чата поинтересовались у нее, тщательно ли проверяли вещи.

— Через сканер, — ответила женщина. — Сложно сказать насчет тщательности, так как помещение со сканером находится между залом с паспортным контролем и комнатой ожидания. И не было видно, кого как досматривали. Наши вещи (большой чемодан и два рюкзака) просто пропустили по ленте, и все. Но мы прошли в итоге быстро, так что, видимо, вручную ни у кого не смотрели.

У Кирилла, который ехал из Гродно в Белосток, на пересечение границы ушло пять часов. Он написал в чате, что очереди вообще не было. А вот Анастасии понадобилось больше времени, чтобы попасть в соседнюю страну. Она рассказала, что к пункту пропуска ее автобус подъехал в 20.55, а попали в Польшу только в 5.30. Причем больше всего ждали на польской стороне — туда заехали в 22.45.

— В очереди перед нами было ноль автобусов. Работало одно окно у поляков, плохо снимались отпечатки пальцев, от 5 до 15 минут на человека, стажеры, — перечислила она.

Обратная дорога у белорусов занимала больше времени. Например, как писал пользователь BadThings 20 ноября, его автобус был у польского пункта пропуска в 1.50 по белорусскому времени. А уже в 5.10 утра они попали на территорию нашей страны. То есть на пересечение двух границ ушло четыре часа.

Между тем пользовательница Stella, выехавшая в Беларусь раньше, утром 18 ноября, рассказала, что потратила больше времени. Она пишет, что к границе автобус подъехал к 13.45, но белорусскую таможню прошли лишь в 19.00.

— Очень медленно оформляли поляки. Паспортный контроль всем пришлось пройти дважды, так как в первый раз ничего не сохранилось, — рассказала она.

Вероятно, такие задержки были связаны с новой системой въезда-выезда EES, которую внедрили на открывшихся пунктах пропуска.

Через «Брузги» («Кузница» с польской стороны) автобусы не ходят. Зато, как пишут белорусы, на авто пересечь границу можно довольно быстро. Утром 20 ноября люди рассказывали, что пройти контроль из Польши в сторону Беларуси можно за 40 минут, а из Беларуси в Польшу — за час-два.

А что статистика?

По данным Госпогранкомитета, 20 октября очередей на выезд из Беларуси практически не было. Так, на 18.00 в «Бресте» автобусов на выезд не было, а в «Берестовице» в очереди стоял один автобус. Аналогичную картину показывает и сайт «Белтаможсервиса». Для сравнения, еще несколько месяцев назад, чтобы пересечь польскую границу и попасть в соседнюю страну, нужно было регистрироваться в зоне ожидания за неделю. А 17 ноября, накануне открытия погранпереходов, в 8.00 выезда из единственного пункта пропуска «Брест» ждали 78 автобусов.

