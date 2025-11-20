Белорусский хоккеист назван в числе главных претендентов на приз лучшему новичку НХЛ

Белорусский хоккеист назван в числе главных претендентов на приз лучшему новичку НХЛ1
- 20.11.2025, 21:53
Артем Левшунов выступает за «Чикаго Блэкхокс».
Выступающий за «Чикаго Блэкхокс» Артем Левшунов занял четвертое место в списке хоккеистов, претендующих в нынешнем сезоне на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку НХЛ.
Составленный The Athletic рейтинг сформирован на основании прошедшего отрезка регулярного чемпионата НХЛ, в котором Левшунов заработал 10 результативных передач в 18 матчах.
Возглавил рейтинг первый номер драфта-2025 Мэттью Шефер, выступающий за «Нью-Йорк Айлендерс». Вторым стал форвард «Монреаля» Иван Демидов, третьим – защитник «Каролины» Александр Никишин.
Левшунов, выбранный «Чикаго» под вторым номером на драфте НХЛ-2024, в прошлом сезоне уже провел 18 матчей в сильнейшей лиге мира. Тем не менее, по регламенту он может претендовать на приз лучшему новичку.