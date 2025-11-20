В Беларуси нашли здание, которое строят почти 40 лет
- 20.11.2025, 22:08
Что с ним будет.
Проблемный долгострой обнаружил в Новогрудском районе Комитет госконтроля (КГК), сообщили в пресс-службе ведомства.
Строительство здания начали почти 40 лет назад – в 1986 году.
Разобрались с объектом только сейчас.
Проблемным долгостроем стало предполагавшееся торговое здание со столовой. Оно стоит в агрогородке Вселюб. Заброшенный объект решили снести.
Для этого из районного бюджета выделили необходимые средства. Работы по демонтажу конструкций и расчистке территорий практически завершили.
В Волковысском районе освободившийся после сноса участок нужно ввести в оборот. Территорию не привели в порядок из-за нерасторопности собственников.
Здесь в декабре 2024-го снесли свинокомплекс, но там до сих пор не навели порядок.
«С места не вывезен строительный мусор», – рассказали в КГК.
Комитет госконтроля поручил заняться вопросом местному райисполкому.