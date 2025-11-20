Зеленский встретился с министром Сухопутных войск США Дрисколлом 2 20.11.2025, 22:13

5,248

Что обсуждали.

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

«Мы очень благодарны президенту Трампу, Соединенным Штатам, всему американскому народу. Мы крепко стоим, потому что у нас есть такие сильные партнеры», – отметил Зеленский.

Президент отдельно отметил важность реализации программы PURL по закупке американского вооружения, прежде всего систем ПВО, для нужд Украины.

Зеленский также подчеркнул, что в России пока не видно намерений прекращать агрессию против Украины, она продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам.

«Вчера они атаковали нашу западную часть Украины. Очень много людей погибло. Особенно ужасная трагедия – в Тернополе», – отметил глава государства. На данный момент известно, что вследствие этого обстрела погибли 27 человек, среди них трое детей. Поиски продолжаются.

Президент передал министру Сухопутных войск США материалы с информацией об иностранных компонентах, содержащихся в российской ракете Х-101, которой РФ нанесла удар по Тернополю. Она была создана в этом году, и в составе ракеты есть компоненты, в частности, из таких стран: США, Германия, Китай и Тайвань, Нидерланды, Япония, Швейцария и Великобритания.

Зеленский отметил, что без компонентов, которые производят компании из разных стран, у России не было бы возможности изготавливать такие ракеты. Поэтому крайне важно усилить санкционное давление и перекрыть все возможные пути попадания таких компонентов в РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com