«Волшебство да и только»

Гомельчанку неудачно постригли в салоне, а директор вместо извинений отправила ее к психиатру.

Историей о парикмахерском конфликте гомельчанка Анастасия поделилась в своем TikTok-аккаунте. Белоруска 14 ноября делала стрижку в одном из гомельских салонов. Результат был неудачным, а в ответ на претензии девушке посоветовали обратиться к психиатру, заметили «Сильные новости».

Девушка просила сделать ей ровный срез и челку до подбородка.

«После укладки ушла домой, в понедельник помыла голову и обнаружила неровные пряди, переход и волосы с височной стороны», — объясняет Анастасия.

Она показала на видео результат, где и правда заметно, что у лица пряди волос разной длины. Гомельчанка обратилась в салон, где ей предложили бесплатно переделать стрижку у другого мастера.

По словам Анастасии, после этого все равно остался «неровный и рваный переход от челки в височной доле до всей длины».

Девушка снова отправилась в салон и зафиксировала претензии в Книге замечаний и предложений. Но попытка поговорить с директором заведения провалилась: та, по словам гомельчанки, предложила «жаловаться куда угодно, а лучше обратиться к психиатру» и выпроводила клиентку за дверь.

Автор ролика отмечает, что в первую стрижку ей не предоставили чек об оплате, а перед повторном обращении администратор салона упомянула, что мастер работала с температурой — «поэтому могло такое выйти».

Салон красоты у себя на странице все же извинился — за «направление к психиатру». Там добавили, что с фото, которые продемонстрировала Анастасия, «происходят какие-то волшебные метаморфозы».

«Анастасии приносим свои сожаления по поводу того, что стрижка в нашем салоне ей не понравилась. Возможно, что-то не поняли, недопоняли, не услышали… Все мы люди! Со своими чувствами, травмами и эмоциями. С себя вину не снимаем, но метаморфозы с фото действительно волшебные», — гласит запись в сторис салона.

В заведении уверены, что «мы все разные — и то, что нравится одному, не понравится другому».

В комментариях под своим видео Анастасия добавила, что намерена обратиться в общество защиты потребителей.

