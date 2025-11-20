Расследователи назвали заказчика убийства Галины Старовойтовой

Расследователи назвали заказчика убийства Галины Старовойтовой5
Российского политика и правозащитницу с белорусскими корнями убили в 1998 году.
Дело об убийстве депутата Госдумы РФ и правозащитницы Галины Старовойтовой, совершенном в Санкт-Петербурге в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года, долгое время оставалось не до конца раскрытым: исполнители были осуждены, а имя заказчика оставалось тайной. Согласно расследованию «Новой газеты Европа», с самого начала следствия ФСБ РФ знала личность организатора убийства, которым оказался влиятельный бизнесмен и депутат Госдумы Вячеслав Шевченко.
По данным издания, ключевым заказчиком убийства Старовойтовой был влиятельный российский политик и бизнесмен Вячеслав Шевченко — на тот момент депутат Госдумы, связанный с «тамбовской» группировкой. Вместе с ним, по версии журналистов, организацией убийства занимался другой депутат — Михаил Глущенко, также имевший отношение к криминальным структурам.
Как утверждается, непосредственными исполнителями преступления стали бывший офицер спецслужб Юрий Колчин, руководивший группой киллеров, и стрелок Виталий Акишин. По словам Колчина, зафиксированным в его показаниях и в материалах уголовного дела, решение «убрать» Старовойтову было принято из-за ее жесткой политической позиции: она блокировала проекты ЛДПР и активно мешала интересам криминально-политического альянса, в котором пересекались депутаты, представители «тамбовских» структур и отдельные охранные компании.
В своих показаниях Колчин цитировал фразу Шевченко, которой тот якобы санкционировал ликвидацию Старовойтовой: «Именем русского народа… приговаривается к смертной казни».
Согласно расследованию, ФСБ получала информацию о роли Шевченко и Глущенко через оперативные каналы и из признаний участников группы, однако эти данные так и не легли в основу обвинения. Исполнители понесли наказание: Колчин отсидел весь срок — 20 лет, и вышел на свободу, Акишин также был осужден.
После освобождения Колчин дал дополнительные нотариально заверенные показания, в которых вновь подтвердил, что заказ исходил от Шевченко. Однако несмотря на наличие материалов, позволяющих назвать организаторов и заказчиков, официально следствие этого не сделало — ни Шевченко, ни Глущенко не предъявлены обвинения по делу Старовойтовой.
Отметим, отец Галины Старовойтовой Василий родился 21 января 1919 года в деревне Морозовичи (Буда-Кошелёвский район, Гомельская область).