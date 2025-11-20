В капитана минского «Динамо» вцепилась милицейская собака перед матчем КХЛ

В капитана минского «Динамо» вцепилась милицейская собака перед матчем КХЛ19
- 20.11.2025, 23:02
- 13,990
Видеофакт.
Курьезный эпизод произошел перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и московским ЦСКА.
Для символического вбрасывания шайбы на лед арены в Минске вышли кинолог департамента охраны МВД лейтенант милиции Елизавета Горбачева и служебная собака Минского городского управления департамента охраны МВД по кличке Спайк.
Собака, которая вела себя неспокойно, сначала укусила за перчатку капитана армейцев Павла Карнаухова, а затем вцепилась в крагу капитана минчан Андрея Стася. Перчатка оказалась в зубах собаки и кинологу пришлось вырывать ее изо рта животного.
Минское «Динамо» обыграло московский ЦСКА со счетом 5:2.