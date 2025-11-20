В капитана минского «Динамо» вцепилась милицейская собака перед матчем КХЛ 19 20.11.2025, 23:02

13,990

Видеофакт.

Курьезный эпизод произошел перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и московским ЦСКА.

Для символического вбрасывания шайбы на лед арены в Минске вышли кинолог департамента охраны МВД лейтенант милиции Елизавета Горбачева и служебная собака Минского городского управления департамента охраны МВД по кличке Спайк.

Собака, которая вела себя неспокойно, сначала укусила за перчатку капитана армейцев Павла Карнаухова, а затем вцепилась в крагу капитана минчан Андрея Стася. Перчатка оказалась в зубах собаки и кинологу пришлось вырывать ее изо рта животного.

Минское «Динамо» обыграло московский ЦСКА со счетом 5:2.

